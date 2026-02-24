Estepona (Málaga) trabaja en la recuperación de las playas tras los últimos temporales

Trabajos de recuperación de las playas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está trabajando en la recuperación y acondicionamiento de las playas, tras los temporales e intensas lluvias que ha sufrido la ciudad en las últimas semanas.

Desde hace días, los operarios de la delegación municipal de Playas están actuando para la puesta a punto de todo el litoral ante la próxima llegada de la Semana Santa. La concesionaria del servicio de Playas, Licuas, ha contratado un bulldozer con el objetivo de recuperar el perfil de las playas, que se ha visto alterado por las salidas de los ríos y arroyos al mar, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En estos días, los trabajos se centran en las desembocaduras de los arroyos, cuyos cauces han sido desplazados por la fuerza de la lluvia y el oleaje, provocando acumulaciones de agua en la arena.

Los operarios del servicio de Playas están trabajando para reconducir estos cauces y restablecer su salida natural al mar, evitando la formación de dichas balsas y mejorando las condiciones del entorno.

De forma paralela, se continúan realizando labores intensivas de limpieza en todo el litoral, tanto en las playas del casco urbano como en las situadas en el extrarradio. Hasta el momento, ya se ha retirado una importante cantidad de materiales y residuos arrastrados por los ríos durante los temporales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Estepona ha elaborado informes de daños sufridos en el litoral para solicitar las ayudas económicas que otras administraciones públicas están promoviendo para que los municipios afectados puedan hacer frente a esta situación provocada por los severos fenómenos meteorológicos.

Asimismo, el Consistorio volverá a reclamar al Gobierno central que en primavera "acometa aportes de arena a las playas que precisen ser regeneradas".

La concejala adscrita al área de Playas, Susana Aragón, considera que esas actuaciones, "que se hacen cada año de cara a la temporada estival, podrían evitarse si el Gobierno diese las autorizaciones pertinentes para que el Ayuntamiento ejecutase las obras necesarias para la estabilización del litoral, como puede ser la construcción de diques o espigones sumergidos".

Por último, la edil ha comentado que el Ayuntamiento continuará trabajando para que el litoral de Estepona presente las mejores condiciones posibles para vecinos y visitantes en un periodo de tan alta afluencia como es la Semana Santa. Por este motivo, ha incidido en que se reforzarán los trabajos de mantenimiento y conservación para garantizar la seguridad y la calidad de uno de los principales atractivos de la ciudad.