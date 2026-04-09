Esther Monleón, programadora de la diputación de Málaga, Premio Lorca a la Gestión Cultural y Programación

Esther Monleón - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esther Monleón, programadora cultural de la Diputación de Málaga, ha sido distinguida con el 'Premio Lorca' a la Gestión Cultural y Programación. Con este galardón, la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía reconoce su trayectoria y "su compromiso sostenido con el impulso del tejido escénico andaluz".

Monleón realiza "una destacada labor en la Diputación de Málaga, desarrollada durante más de 25 años, promoviendo proyectos que entienden la cultura como espacio de mediación, encuentro y pensamiento crítico", según han explicado.

Entre sus iniciativas destacan el 'Festival Cirkorama', el 'Torneo de Dramaturgia Andaluza' o el 'Ciclo Autor', así como una programación estable en el Centro Cultural María Victoria Atencia centrada en la creación contemporánea.

Los 'Premios Lorca' de las Artes Escénicas de Andalucía, que este año celebran su duodécima edición, reconocen la excelencia, la trayectoria y la contribución al desarrollo del sector escénico andaluz. Cuentan con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta y la Fundación SGAE.

Los galardones se entregarán el 16 de abril en el Teatro Central de Sevilla a las 12,00 horas. Los otros premiados este año son la figurinista Carmen de Giles y el escenógrafo y arquitecto Juan Ruesga, Premios Lorca de Honor; el podcast 'Drama o qué' y la plataforma 'La Zentralita' (ex aequo), en la categoría de Premio Lorca a la Difusión; y el documental 'Sembrando Sueños', que ha obtenido el Premio Lorca Audiovisuales.