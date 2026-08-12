Un estudio afirma que el turismo europeo elige Málaga por su oferta más allá del sol y playa

Casa de los Navajas, en Torremolinos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último estudio de Travellyze, que analiza el comportamiento de los viajeros de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos, ha señalado a la provincia de Málaga como un destino que se consolida capaz de responder a la evolución del turismo de sol y playa, un segmento en el que los viajeros buscan cada vez más propuestas que vayan más allá del descanso junto al mar.

La combinación de gastronomía, cultura, naturaleza, compras y pueblos con encanto se ha convertido en un factor decisivo a la hora de elegir destino, una tendencia que favorece el posicionamiento de la Costa del Sol entre los principales mercados europeos.

El informe concluye que quienes eligen la provincia valoran especialmente la posibilidad de combinar la oferta de sol y playa con una amplia variedad de experiencias complementarias, reforzando un modelo turístico cada vez más diversificado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha explicado como la Costa del Sol "lleva años evolucionando hacia una propuesta mucho más amplia que el tradicional turismo de sol y playa".

"Hoy ofrecemos experiencias adaptadas a diferentes perfiles de viajeros, capaces de enriquecer la estancia y aportar un valor añadido que nos diferencia frente a otros destinos", ha añadido.

El estudio pone de manifiesto que la gastronomía figura entre las principales motivaciones para viajar, especialmente entre los visitantes británicos y neerlandeses, mientras que los pueblos pequeños y con encanto despiertan un elevado interés en todos los mercados analizados, según ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La naturaleza, el turismo activo, el bienestar y la oferta cultural completan un conjunto de experiencias que adquieren cada vez mayor protagonismo en la planificación de las vacaciones.

Uno de los datos más destacados del análisis es el elevado índice de fidelidad que registra la provincia. La Costa del Sol lidera la tasa de revisita entre los principales destinos españoles de sol y playa, lo que confirma el alto grado de satisfacción de quienes ya la conocen y su capacidad para generar nuevas estancias. Esta fortaleza sitúa al destino en una posición privilegiada para seguir creciendo en mercados internacionales de alto valor.

El informe también identifica oportunidades de desarrollo en función del perfil de cada mercado. Reino Unido y Países Bajos presentan viajeros más jóvenes y con un elevado presupuesto vacacional, mientras que Alemania y Francia muestran una mayor presencia de perfiles sénior que priorizan la tranquilidad, la autenticidad y la calidad de los servicios. Esta diversidad permite adaptar la promoción del destino a las preferencias de cada tipo de visitante.

"Los datos nos muestran que existe una demanda cada vez más interesada en experiencias completas y personalizadas. Esa evolución encaja plenamente con la estrategia de la Costa del Sol, que apuesta por diversificar su oferta y poner en valor todos los recursos que ofrece el destino durante todo el año", ha apostillado Díaz.

El estudio también refleja la creciente influencia de los canales digitales en la inspiración del viaje, especialmente entre los públicos más jóvenes, donde las redes sociales y los contenidos audiovisuales desempeñan un papel determinante.

Al mismo tiempo, las recomendaciones de familiares y amigos continúan siendo uno de los principales factores de confianza a la hora de elegir destino, un aspecto que guarda una estrecha relación con el elevado índice de satisfacción de quienes ya han visitado la provincia.

Las conclusiones confirman que el turismo de sol y playa continúa evolucionando hacia un modelo más experiencial, en el que la posibilidad de combinar el litoral con la gastronomía, la cultura, el interior o la naturaleza constituye uno de los principales elementos diferenciadores.

En este contexto, la Costa del Sol refuerza su posición como un destino preparado para responder a las nuevas demandas de un viajero que busca disfrutar de mucho más que unos días junto al mar.