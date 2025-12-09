Un evacuado a un hospital tras el accidente de un vehículo en la A-355 en Coín (Málaga)

Accidente en la A-355 en Coín (Málaga) con un vehículo implicado y un hombre de 58 años excarcelado y evacuado a un centro hospitalario. - CPB

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha sido evacuado en la madrugada de este martes a un hospital tras sufrir un accidente con el vehículo que conducía a su paso por el kilómetro 4 de la carretera A-355 en sentido hacia Cártama, en el municipio malagueño de Coín, en el Valle del Guadalhorce.

Así lo han informado desde el Sistema Emergencias 112 de la consejería de Emergencias de la Junta y desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga.

Las llamadas que han alertado del siniestro han tenido lugar en torno a las 4 de la madrugada de este martes y daban cuenta de un accidente con un solo vehículo implicado y con personas heridas. El 112 ha movilizado en ese momento a agentes de la Guardia Civil, a bomberos del CPB y a sanitarios.

Ya en el lugar, los efectivos del CPB han sido los encargados de excarcelar al ocupante del vehículo y de portearlo hasta la ambulancia. Los sanitarios lo han evacuado hasta un centro del Complejo Hospitalario Universitario Virgen de la Victoria de la provincia malagueña.