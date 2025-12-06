Evacuan en helicóptero a un herido por quemaduras tras el incendio de una casa en Alozaina (Málaga)

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. - 112 - Archivo

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado en helicóptero sanitario este sábado al resultar herido por quemaduras en el incendio de una casa en la localidad malagueña de Alozaina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en un inmueble de la calle Hoya sobre las 14.31 horas, cuando los vecinos han alertado de humo y llamas, al tiempo que han comunicado al centro de coordinación que habían logrado rescatar a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo.

De inmediato, al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio provincial, quienes ya han dado por extinguido el fuego, junto con Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha evacuado al paciente en helicóptero a un centro hospitalario.