El exconsejero socialista de Economía, Antonio Ávila, nombrado profesor titular de la Universidad de Málaga

El exconsejero socialista de Economía, Innovación y Ciencia y de Trabajo de la Junta de Andalucía Antonio Ávila ha sido nombrado profesor titular de la Universidad de Málaga (UMA) en el Área de Conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico adscrita al Departamento de Teoría e Historia Económica.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en este jueves 4 de septiembre, consultado por Europa Press, en el que el rector de la UMA, Teodomiro López, suscribe la integración de Ávila en el cuerpo de profesores titulares con efectos económicos y administrativos de 24 de julio de 2025.

Durante la presidencia de Juan Antonio Griñán en la Junta de Andalucía, Ávila ocupó el cargo de consejero de Economía, Ciencia e Innovación desde marzo de 2010; y tras el pacto de gobierno entre PSOE e IU de 2012, también sumó las competencias de Empleo.

Ávila fue exculpado de la macrocausa de los ERE tras ser uno de los investigados en primera instancia en este caso de corrupción que trascendió en septiembre de 2013.

Además, en junio de 2024 la Audiencia de Sevilla lo excluyó de la pieza separada correspondiente a las ayudas autonómicas concedidas por la Junta a la empresa Boliden-Andaluza de Piritas (Apirsa), para un ERE, bajo la premisa de que con relación a Ávila, estos hechos ya fueron objeto de la causa del "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos, caso cuyas diligencias fueron sobreseídas respecto a este exconsejero.