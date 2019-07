Experta apuesta por controlar el crecimiento del sector turístico para evitar ciudades "saturadas"

Publicado 16/07/2019 12:10:33 CET

La profesora del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga Elena Ruiz Romero de la Cruz ha aconsejado ejercer control sobre el crecimiento del sector turístico para mejorar "porque ya hay

ciudades con saturación".

Para poder llegar a ese control, ha explicado Elena Ruiz, es necesario entender que "la saturación es un problema y no solo hay que buscar el desarrollo turístico, sino también el urbano y conciliar ambos". A su juicio, la clave reside en "llevar a cabo un turismo sostenible que tenga la intención de volver a los orígenes".

Elena Ruiz es una de las directoras del curso 'Los nuevos retos turísticos en el Mediterráneo, calidad y sostenibilidad' que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede tecnológica de Málaga, ciudad de la que se ha hablado en términos turísticos.

"En Málaga se ha buscado que el turismo no se quede solo en la época estival y hemos pasado a tener un desarrollo turístico ordenado en la propia urbe", ha declarado esta experta, que ha sostenido que "la cultura se ha convertido en el eje central y hay un interés institucional por favorecer la cultura y eso atrae turismo todo

el año".

Tras señalar que este el caso particular de Málaga porque cada zona tiene una estructura y unos recursos propios, Ruiz ha reconocido que el fenómeno de la denominada 'turistificación' está "provocando el problema que existe con las viviendas turísticas", por lo que ha defendido la necesidad de poner "un límite" para evitar "que no se permita desarrollar un modelo que no sea de sol y playa".

Por lo tanto, el objetivo del curso, según ha expuesto su directora, se basa en "el mejor conocimiento del desarrollo turístico de Málaga y poner en valor el territorio, buscando la nueva orientación del turismo de calidad sin olvidar las preocupaciones latentes que hay en el mundo".

Para ello, el curso, eminentemente práctico, incluye actividades que van desde una cata académica hasta elaborar un producto turístico y cuenta con alumnos de un perfil diverso que va desde estudiantes del grado de turismo a personas jubiladas alumnos de doctorado procedentes de Tetuán.