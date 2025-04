Expertos llaman a educar en ciberseguridad desde edades tempranas para no ser víctimas "como se fue de las drogas"

El debate en el Congreso de Ciberseguridad ha puesto el foco en la prevención en casa y en las campañas de concienciación

Expertos en la difusión de información relacionada con el cibercrimen y la seguridad digital han coincidido este jueves en la necesidad de educar a los jóvenes en este campo y hacerlo cada vez a edades más tempranas para lograr una "cultura de la ciberseguridad" que los proteja y evite que sean víctimas de la sobreexposición en Internet, como "anteriores generaciones lo fueron de las drogas".

Por ello consideran muy importante que los padres y madres se involucren en casa para prevenir a sus hijos de las amenazas cibernéticas y seguir trabajando para lograr que las campañas divulgativas se adapten a los nuevos formatos, lleguen a todas las audiencias y la sociedad esté formada e informada en su conjunto. Toda esa formación debe ir alineada con el papel que desempeñan los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas son las principales conclusiones que se extraen de la mesa de debate que, bajo el nombre de 'Ciberseguridad y sociedad', ha moderado la criminóloga especializada en ciberseguridad de Bevalk, María Aperador, en el marco del IV Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que se celebra en Málaga.

Junto a ella han estado Andrés Román, inspector jefe de la Policía Nacional de la sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga; Francisco Pérez Bes, adjunto a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Alberto García, guardia civil y miembro de la Europol; Ana Borredá, presidenta de Grupo Borrmart; Eleonora Espósito, experta en la Comisión Europea desde la Universidad de Navarra.

Una de las maneras de impactar en los jóvenes es a través de los centros educativos, con charlas formativas como dan los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, pero "luego está el papel de los padres. En el colegio no podemos esperar que eduquen a los niños", ha señalado Francisco Pérez, quien aboga por hacer en casa un trabajo de prevención y de dedicar tiempo a entender qué están haciendo los niños con la tecnología y a qué dedican su tiempo. Como ejemplo, ha dicho que hay padres que no saben que sus hijos hacen los deberes en Teams o que les dejan la tablets y se van a dormir sin controlar lo que ven.

En esta misma línea, el inspector jefe ha señalado que, aunque desde los cuerpos de seguridad se ponen herramientas, "nuestra labor de prevención es muy limitada", por lo que los padres "no nos podemos desentender". Opina que "la responsabilidad absoluta de la educación digital de los niños es de los padres" y ahí ve falta de interés. "No se trata de instalar aplicaciones de control parental, que también, sino de estar ahí" y acompañarles en esa cultura digital: "Le enseñamos a andar, le enseñamos a montar en bicicleta... pues en el mundo digital igual; no le podemos dar un móvil o una tablet y darle vía libre".

Y es que, como ha explicado Alberto García, "Internet está cada vez más presente en todas las formas de criminalidad y, entre las prioridades, las tres primeras son los ciberataques, los fraudes y la explotación sexual infantil", tres aspectos que la Inteligencia Artificial está acelerando. Pero también ha alertado del uso de las redes sociales para difundir campañas de desinformación o de propaganda y del incremento del tráfico de drogas o de armas a través de webs.

Este guardia civil considera fundamental que los jóvenes sean conscientes de los peligros del cibercrimen y también sepan identificarlo. A su juicio, una manera de proteger a los jóvenes es que aprendan a utilizar bien toda la información que a día de hoy tienen a su alcance y no sean ni víctimas ni atacantes. En este sentido, ha destacado dos proyectos que se desarrollan policías en Holanda y en Reino Unido para reinsertar a menores que han sido ciberdelincuentes a fin de evitar que reincidan.

Para que tanto padres como hijos conozcan los riesgos del mundo digital y sepan reaccionar a ellos se desarrollan campañas de comunicación sobre ciberseguridad como las que hace el Grupo Borrmart. Su presidenta ha señalado que se trabaja para llegar a todos los estratos sociales, aunque reconoce que "es complejísimo" debido a las diferencias entre generaciones.

Como madre, recuerda que desconocía cómo iba a impactar la llegada de Internet a los hogares, los smartphones, "y no éramos conscientes de cómo íbamos a proteger a nuestros hijos". Así, asegura que para los hoy adolescentes se llegó tarde y "son grandísimas víctimas" pero ha puesto el foco en los menores para que no se conviertan también "víctimas como fue mi generación con el desconocimiento que hubo de las drogas, y nadie, ni la sociedad, ni nuestras familias, ni nuestros profesores nos supo defender y tuvo consecuencias terribles".

Así, considera clave que se siga invirtiendo en comunicación para conseguir una "cultura de la ciberseguridad" como se logró cambiar la "conciencia de seguridad vial" y a día de hoy no se entiende viajar sin cinturón de seguridad, sin casco o beber y conducir, ha explicado.

Por su parte, la experta en la Comisión Europea desde la Universidad de Navarra, ha alertado de las desigualdades que todavía existen en la digitalización, por ejemplo, en entornos rurales, mujeres o personas mayores, lo que, a su juicio, los hace más vulnerables ante los ciberataques. Así, ha llamado a que la digitalización tenga un enfoque "profundamente interseccional" y centrada en las personas para conseguir "el acceso universal, la privacidad, la seguridad, la sostenibilidad, la protección de datos".

En este sentido, ha celebrado el avance en términos de ciberseguridad y protección de derechos digitales con la elaboración de leyes y también con iniciativas de concienciación. Para Eleonora Espósito es fundamental que en los centros educativos, en todos los niveles, "se empiece a hablar del término 'ciberhigiene'" y se tengan también presentes las consecuencias en la calidad de vida de las personas del ciberacoso.