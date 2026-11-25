Una exposición en el Centro Cultural MVA de Málaga presenta a Luis Eduardo Aute como un 'creador total'. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga acoge desde este miércoles una exposición que proyecta la figura del cantautor Luis Eduardo Aute (Manila, 1943-Madrid, 2020) como la de un 'creador total'.

La muestra 'De la luz y la sombra', organizada por el Centro Cultural Generación del 27, reúne 27 obras al óleo acompañadas por poemas suyos, de forma que en las dos salas del espacio expositivo "fluye el torrente de pintura, palabra y música que desplegó su trayectoria artística".

El diputado y vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha destacado que "esta exposición pone el foco sobre el heterogéneo legado de Aute y nos invita a descubrir a un artista que nunca aceptó las fronteras de la creación".

"Como nos hace ver esta muestra, Luis Eduardo Aute fue un creador total, fue pintor, fue poeta, fue cantautor y también fue cineasta; Aute no necesitaba elegir entre un pincel, una guitarra, una cámara de cine o una página en blanco", ha apuntado López Mestanza.

La exposición está comisariada por Miguel Aute, uno de los tres hijos del artista, y podrá visitarse hasta el 22 de enero de 2027 en el MVA, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La propuesta gira en torno a 'Templo', uno de los núcleos más intensos de la producción de Luis Eduardo Aute. De hecho, esa etapa se remonta a la mitad de los años 80 del siglo pasado cuando confluyen un libro de poemas, 'Templo de carne' (1986); un doble disco, 'Templo (1987)'; y una serie de pinturas, varias con el mismo título que poemas y canciones.

El comisario de la muestra ha recalcado que de todos los oficios del artista, la pintura fue su auténtica pasión. Miguel Aute, quién ha reivindicado la prolífica obra plástica de su padre en estos términos, ha asegurado que vio en casa "que lo que más disfrutaba era la pintura, y él siempre decía que era un pintor que de vez en cuando cantaba y componía canciones".

En la propia exposición hay documentos fotográficos que así lo recuerdan. El cantautor pintó desde muy joven y no dejó de hacerlo nunca, en paralelo a las canciones que le dieron popularidad.

En esta muestra queda de manifiesto que su obra plástica, expuesta y estudiada en museos y centros de arte, forma un cuerpo propio con temas que vuelven una y otra vez: el cuerpo, el deseo, lo sagrado, el dolor y la transformación. Además, en torno a un apartado denominado 'Rostros' hay varios autorretratos y otras piezas con las que retrató a familiares y amigos.

Para Aute, el lienzo no era un complemento de la canción, sino el lugar donde sus imágenes cobraban cuerpo. Además, el comisario ha señalado que su padre "se movió entre diferentes disciplinas con una libertad poco común en la cultura española de su tiempo, sin jerarquías entre ellas".

En su universo, pintura, palabra y música no se ilustran entre sí, sino que se erigen "en formas distintas de un mismo impulso". Por ejemplo, han explicado en la presentación, cuando una pintura tiene un poema del mismo título, ambos se muestran juntos e invitan al público a mirar y a leer a la vez, como Aute pintaba y escribía.

LA ENCARNACIÓN DE LO SAGRADO

"El leitmotiv de esta exposición es la carne como templo", según ha explicado el comisario, quien ha recordado que "Aute toma el lenguaje de la tradición cristiana --anunciación, pasión, crucifixión, llaga, sed, incienso, aleluya-- y lo lleva al terreno del amor y del cuerpo".

"Lo sagrado no se niega ni se parodia: se encarna. La pasión es a la vez dolor y deseo; la herida, un lugar de encuentro; el rostro, la huella humana de lo divino", ha recalcado.

La exposición permanecerá abierta en el Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga desde este miércoles, 25 de noviembre, a las 20,00 horas, cuando se inaugura, hasta el 22 de enero de 2027. Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas, y estará cerrada los sábados, domingos y días festivos.

Además, habrá visitas guiadas gratuitas de hasta 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo cinco miércoles por la tarde: los días 2, 9 y 16 de diciembre de 2026 y 13 y 20 de enero de 2027, a las 18,00 horas. Para participar es necesario solicitar la invitación a través de un correo electrónico a info@artmuseum.es, en el que se indiquen nombre y apellidos, día, número de personas, teléfono y dirección de email.

Además, la puesta de largo de esta muestra coincide con la celebración en Málaga del Festival Eñe, en cuya programación se ha incluido un concierto en homenaje a Luis Eduardo Aute. Esta velada tendrá lugar este jueves, 26 de noviembre, en el mismo Centro Cultural MVA que alberga la exposición.

A partir de las 20,30 horas y con entrada gratis hasta completar aforo, Cristina Narea --acompañada al piano por Rafa Aceves-- cantará versiones de canciones de Aute, desde una perspectiva muy cercana y personal con la proyección añadida de visuales de su vida y obra. Asimismo, la artista y poeta Ángelo Néstore se abrazará a la relación del cantautor con la poesía y traerá hasta el escenario sus 'poemigas'.