Una exposición que revisa los tópicos de Andalucía culmina el 15 aniversario del Museo Carmen Thyssen Málaga

'Cante Hondo', De Julio Romero De Torres. - MUSEO CARMEN THYSSEN-MANUEL PIJUAN MARTINEZ

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha anunciado que presentará la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía' para culminan la programación del 15 aniversario de la institución, que se ha venido celebrando todo este año.

Tras la despedida de 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)', que concluyó el pasado 6 de septiembre, el 3 de octubre abrirá sus puertas en la sala principal de exposiciones temporales a esta muestra que ofrece una ambiciosa y sugerente revisión de los tópicos asociados a la imagen de España y de lo andaluz desde el siglo XIX.

El Museo Carmen Thyssen ha afirmado en un comunicado que la exposición busca cuestionar la tradicional interpretación folclórica de un país de toros y flamenco, reuniendo una extensa selección de obras, artistas y miradas muy diversas en torno a un asunto tan fértil como recurrente en la caracterización y difusión de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras.

Junto a una Andalucía y España amables y festivas, que encarnan el lado más brillante y estereotipado del mito, la exposición ahonda en el modo en que desde Goya hasta la actualidad numerosos creadores, españoles y extranjeros, han desenmascarado y confrontado los clichés forjados en el romanticismo y que aún hoy perviven.

En torno a ese tema, esta cita pondrá en diálogo en la sala de exposiciones a artistas tan diversos como Goya, Alberto Sánchez, Picasso, Zuloaga, Romero de Torres, Gutiérrez Solana, Sorolla, Sonia Delaunay, Van Dongen, Equipo Crónica, Arroyo, Masats, Barceló, Cristina García Rodero y Pilar Albarracín, entre otros muchos.

Junto a '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', el Museo acogerá otra exposición cuya apertura se prevé para el 22 de octubre. Desde ese día en la Sala Noble se podrá ver la muestra 'Julio González, pintor y dibujante' en torno a las facetas menos conocidas del artista. Todas las obras proceden de los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En estas disciplinas este artista, capital en las primeras vanguardias españolas en París, experimentó nuevas formas de expresión, desde los nuevos realismos del período de entreguerras hasta una anticipación de la abstracción en sus figuras reducidas a líneas y gestos esenciales.

Esta exposición tomará el relevo de 'Los Ribalta y barroco naturalista', que concluye el 4 de octubre y de 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas', que se despide, en este caso del Espacio ArteSonado, el 12 de octubre.

La llegada de septiembre coincide, por otro lado, con el inicio del curso escolar 2026/2027 y la presentación del Programa de Educación y Acción cultural, que se dará a conocer durante la segunda quincena del mes.

A partir del 22 de septiembre comenzarán las inscripciones a las primeras actividades para grupos educativos, familias y otros sectores poblacionales, para las que el Área de Educación ha preparado un programa a medida de las particularidades de cada colectivo social.

Además, a partir del 16 de septiembre, el Museo dará a conocer los cuatro trabajos seleccionados de la VI convocatoria de artes vivas para proyectos escénicos en el Museo titulada este año 'Identidades'. Estas cuatro obras se representarán en el Patio del Museo en los meses de octubre y noviembre.

RIBALTA Y FRANQUELO, HASTA OCTUBRE

El 6 de septiembre se despidió del Museo la exposición 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)', que ha recibido más de 65.000 visitas desde su apertura a finales de marzo.

Una exposición que ha recorrido con una original mirada a una de las colecciones de arte contemporáneo más destacadas de España, la reunida por el empresario y filántropo Josep Suñol Soler.

El domingo 4 de octubre, por su parte, finalizará la exposición 'Los Ribalta y el barroco naturalista' en la Sala Noble, por la que ya han pasado más de 34.000 personas.

Todos los interesados podrán disfrutar aún de las obras de Francisco y Juan Ribalta, introductores en Valencia de las formas del barroco más dramático y realista que triunfó en el arte religioso del siglo XVII español.

Los días 10 y 18 de septiembre y 1 de octubre, a las 20,30 horas, serán las últimas visitas teatralizadas a la exposición; una experiencia inmersiva para descubrir cómo pudo haber sido el día a día en el taller de estos artistas, figuras capitales de la pintura del Siglo de Oro.

Finalmente, la exposición del Espacio ArteSonado, 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas' se podrá visitar hasta el lunes 12 de octubre, día en que el Museo abrirá de forma extraordinaria con motivo del puente del Pilar.

Se trata de la primera muestra monográfica dedicada en Málaga a Manuel Franquelo, un artista de extraordinario talento creativo y experimental, fallecido en 2024, y cuya familia ha participado activamente en la organización de este íntimo homenaje a su obra.

La exposición reúne una veintena de grabados realizados con técnicas innovadoras, que le valieron a su autor el Premio Nacional de Grabado en 1998, protagonizados por objetos insignificantes que Franquelo supo dotar de trascendencia y belleza.

Por otro lado, el Museo Carmen Thyssen sigue ofreciendo contenidos paralelos que orbitan en torno a la Colección permanente o sus exposiciones temporales.

De esta forma, el 21 de septiembre, el artista y docente Daniel Parra ofrecerá uno de sus habituales talleres de pintura en el Museo. En este caso, la disciplina será el acrílico y versará sobre la captación del movimiento y el equilibrio. Las inscripciones ya están abiertas en la web del Museo.

De la misma forma, ya se pueden adquirir entradas para el próximo concierto del ciclo 'Música clásica en la Colección', que protagoniza el Cuarteto Lehmberg, y que tendrá lugar el 3 de octubre.

En esta tercera cita, el gaditano Manuel de Falla, en el 150 aniversario de su nacimiento, cobrará singular protagonismo en el repertorio.

La agenda del Museo para esta recta final del año del 15 aniversario se irá completando con más actividades, como las visitas guiadas a la Colección permanente, a la exposición '¡Olé!' y al yacimiento arqueológico; conferencias, conciertos, el programa previsto para Navidad y otras propuestas.