Exposición de los trajes de los Reyes Magos en la Agrupación de Cofradías de Málaga los días 2 y 3 de enero

Archivo - Los diseños son obra del modisto malagueño de alta costura Jesús Segado. - AYUNTAMIENTO DE MALAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trajes de los Reyes Magos de la Cabalgata de 2026 se exponen en la sede de la Agrupación de Cofradías, en calle Muro de San Julián, número 2. La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto al presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, han presentado los trajes que lucirán Sus Majestades los Reyes Magos durante la Cabalgata del próximo 5 de enero de 2026, diseños del modisto malagueño de alta costura Jesús Segado, que asume nuevamente este encargo.

Los trajes permanecerán expuestos en la sede de la Agrupación de Cofradías que se podrá visitar el día 2 de enero, en horario de 19,30 a 21,30 horas, y el día 3 de enero, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, tal como ha detallado el Consistorio malagueño en una nota de prensa.

En el acto, además del diseñador de los trajes, han estado los representantes de Sus Majestades de Oriente en la próxima Cabalgata. El representante del rey Melchor será el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, será el del rey Gaspar; y el jugador del Unicaja Baloncesto Kendrick Perry, el del rey Baltasar.

Un año más, los Reyes Magos de Oriente lucirán durante su visita a Málaga un atuendo diseñado y confeccionado por Jesús Segado, quien ha trabajado durante las últimas semanas en la elaboración de los trajes de Sus Majestades y de los seis pajes que los acompañarán en el tradicional cortejo.

En esta edición, el diseñador ha apostado por una estética de inspiración noble y artesanal, con un marcado protagonismo del lino, el terciopelo y los tejidos bordados, así como una cuidada combinación cromática en la que destacan los tonos dorados, azules, burdeos y verdes, con referencias simbólicas y ornamentales al mundo animal.

El rey Melchor luce una túnica en lamé dorado y blanco de rayas, adornadas con motivos con tonos negro, teja y rojo, cuello mao y cuerpo cruzado. Lleva también un abrigo en brocado de tonos gris, dorado y crudo, con bandas superpuestas en mikado gris plomizo, adornadas con dorado. Los pajes, coordinados cromáticamente con el rey, llevan casacas adornadas también con oro y pantalones bombachos largos en el mismo tono.

El rey Gaspar luce una túnica de terciopelo negro bordado en tonos tierra, rematada con un cuello mao. Sobre ella porta un abrigo que hace alusión al manto de la Virgen, en dorado con el interior azul, incorporando adornos en la parte baja a modo de guirnaldas en azul y oro. El diseño se completa con mangas abiertas y acampanadas, así como un cuello de terciopelo burdeos que refuerza la elegancia del conjunto. Los pajes de Gaspar lucen pantalón bombacho corto con cintas doradas y burdeos, chaquetas con mangas abullonadas y ornamentación en oro, azul y burdeos.

El rey Baltasar viste una túnica de lino crudo bordado en color, con la parte delantera confeccionada completamente a tablas, en distintos tonos rosados que contrastan con la naturalidad del tejido. Sobre esta prenda lleva un abrigo verde de manga caída, con cuello de pelo y adornos dorados inspirados en el 'print animal', especialmente en el motivo de serpiente, aportando fuerza visual y simbolismo al diseño. Sus pajes visten pantalones bombachos de lino bordado, camisas de seda salvaje con detalles dorados, fajines de terciopelo verde y chalecos brocados verdes que incorporan en la espalda motivos animales, en consonancia con el traje del rey.

Todos los trajes han sido confeccionados artesanalmente en el taller del diseñador. Los Reyes Magos de Oriente pasarán la noche del 4 al 5 de enero en la Alcazaba malagueña, desde donde a las 17,00 horas del lunes 5 de enero se dirigirán a pie hasta la Casona del Ayuntamiento. Allí serán recibidos por el alcalde, la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y los miembros de la Corporación municipal. Posteriormente, saludarán desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus carrozas para dar inicio a la Cabalgata.