Una exposición urbana muestra la labor de las entidades sociales de Málaga que trabajan en la promoción del voluntariado

El alcalde de Málaga en una inauguracioón de una exposición sobre voluntariado. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, ha impulsado la Exposición Urbana de Voluntariado para homenajear a quienes dedican su tiempo de forma altruista para ayudar a los demás y para servir de plataforma de difusión para las entidades locales para incentivar la incorporación de nuevas personas voluntarias.

La muestra, formada por 20 mupis, estará expuesta desde hoy y hasta el próximo 9 de octubre en la Alameda Principal de la capital, hasta donde ha acudido este viernes el alcalde, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, y representantes de distintas entidades de la ciudad, para visitarla.

De la Torre ha dicho sentirse "orgulloso" del movimiento asociativo "tan potente y tan generoso de la ciudad de Málaga". "Me consta del trabajo espléndido que hacen", ha asegurado el regidor, quien ha apuntado que la muestra también sirve para lanzar un mensaje a la ciudadanía para que participe en este tipo de acciones.

La exposición se enmarca en la conmemoración del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 2026 con el objetivo de reconocer y enfatizar la promoción de la acción voluntaria.

En este ámbito, con esta iniciativa se persigue trasladar esta labor a la vía pública para acercarla a la ciudadanía y democratizar el acceso a la información, a la vez que fomentar una cultura de la participación ciudadana y la solidaridad como punto clave para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La campaña pone el énfasis en el valor de la presencia y la importancia de las asociaciones y el voluntariado como respuesta a las necesidades sociales. Con ese objetivo, cada mupi está dedicado a una entidad de voluntariado con un mensaje central basado en la frase "Hoy alguien*" que hace referencia a que la presencia de los voluntarios puede cambiar vidas.

Para despertar la conciencia social de los viandantes e incentivar la incorporación de nuevos voluntarios, las distintas entidades repartirán pegatinas para que los visitantes pongan su nombre en ellas y puedan personificar cada cartel con nombres propios de personas reales.

Las entidades participantes en esta iniciativa son Bomberos sin Fronteras, Asamma, Asís Solidaria, Arco Iris Federación, Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, Paz y Desarrollo, AFENES, Cruz Roja, Plataforma del Voluntariado, Manos Unidas, Inpavi-Integración para la Vida, Málaga Acoge, Cáritas Málaga y Fundación Hospitalarias Málaga.

También está GEA Málaga, San Juan de Dios, Fundación Harena, Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Teléfono de la Esperanza, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús y Adolescencia Libre de Agresión Sexual.

Asimismo, participa Fundación Asha-Kira, Nuevo Futuro Málaga, Todo por una Sonrisa, Asociación Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga, ALCER Málaga, Asociación Familias de Acogida Acógeles, Asociación Vecinos Mangas Verdes, Fundación Madre Coraje y Asociación Cultural de Mujeres Jazmín.