El expositor de Málaga en WTM de Londres albergará actividad promocional y agenda de trabajo

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes el contrato administrativo patrimonial para la participación del Consistorio en la Feria Internacional de Turismo de Londres (World Travel Market) en su edición de 2025, que se desarrolla desde el 4 al 6 de noviembre el Centro de Exposiciones ExCeL.

Se tramita de cara a la instalación de un expositor propio en la principal cita profesional del turismo en el mercado británico, por importe de 21.000 euros, con la institución Reed Exhibitons Limited (RX), arrendador del espacio y proveedor de los servicios feriales de la WTM 2025 como proveedor único.

En concreto, el Ayuntamiento de Málaga va a contar con un espacio expositivo abierto por dos lados de 21 metros cuadrados (N6-508) situado junto al estand de Turismo y Planificación Costa del Sol. Además del espacio, contará con una serie de servicios feriales ofrecidos por la entidad mencionada, entre ellos, servicios de exposición, revisión del stand, catálogo online para dar visibilidad a la presencia a la ciudad de Málaga en la feria con perfil del expositor, manual digital en línea, etcétera, ha indiado el Consistorio en un comunicado.

Durante la asistencia de Málaga a la WTM el expositor alberga la agenda de trabajo e institucional. Asimismo, permite que un número mayor de empresas del sector turístico de Málaga realicen sus encuentros profesionales en las instalaciones fomentando, de esta forma, la colaboración público- privada en la promoción y desarrollo de Málaga.

Han recordado, además, que Reino Unido volvió a ser el año pasado, una vez más, el principal mercado internacional de la ciudad de Málaga, habiendo aportado un total de 151.579 viajeros hoteleros que han efectuado 395.509 pernoctaciones, con una alta estancia media de 2,61 días.

CELEBRACIÓN DEL 'DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA' 2025

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la firma de sendos convenios de patrocinio con Ubago Group Mare S.L. y Knowledgefy Technologies, S.L. (Talentfy) para la celebración del 'Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025', por los que cada empresa realizará una aportación económica de 8.000 euros.

El importe total, que asciende a 16.000 euros, se destinará al desarrollo de las actividades de dinamización que el Área de Educación organiza para conmemorar la efeméride, a finales del próximo mes de noviembre, para poner en valor la Educación como motor de la transformación social y fomentar la Formación Profesional.

En concreto, se realizará una yincana y una serie de talleres de orientación para el alumnado de FP denominados 'Prepárate para tener éxito'.

De igual modo, han recordado que Málaga forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras desde el año 1997 y que ha sido elegida recientemente como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el período 2025-2027.

URBANISMO

En materia de Urbanismo se ha aprobado inadmitir a trámite el proyecto de actuación para la implantación de un parque criadero de caracoles en Paraje Los Laínez, parcela 407, Polígono 7, en el ámbito incluido en el PGOU en la categoría de Suelo No Urbanizable de especial protección (zona de Protección Territorial Montes de Málaga) por incumplir el proyecto previsto las determinaciones del Plan General respecto a las dimensiones que deben tener las parcelas en las que se instale este tipo de uso agrícola.

Por último, se ha aprobado el desistimiento por parte de la Diputación Provincial respecto a la tramitación de un estudio de detalle iniciado en 2018 y relativo a la parcela situada en avenida de Los Guindos, 48, dado que esta institución ha iniciado el trámite de otro estudio de detalle para el desarrollo de este suelo y que fue aprobado, de forma inicial, por la junta de gobierno local el pasado 14 de agosto.