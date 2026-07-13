Extinguido el incendio de un camión en la AP-7 en Benahavís (Málaga), sin afección a la zona forestal

Incendio en la AP-7 a la altura de Benahavís (Málaga) - INFOCA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha extinguido en la tarde de este lunes el incendio de un camión en la autopista AP-7 en el marco de un accidente que ha cortado la autopista AP-7 en ambos sentidos a la altura del término municipal de Benahavís (Málaga), saldado con dos fallecidos.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el fuego no ha afectado a la zona forestal colindante.

Por el momento, el Infoca mantiene un operativo de vigilancia y remate por si fuese necesaria su intervención, compuesto por 18 efectivos por tierra y dos vehículos autobombas.

En contexto, hasta el lugar de los hechos se desplazaban un helicóptero ligero, uno semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra para evitar la afección forestal del incendio.