Extinguido el incendio forestal activo desde el miércoles en Parauta (Málaga)

PARAUTA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio que desde la madrugada del pasado miércoles, 17 de septiembre, afectaba al municipio malagueño de Parauta, en la Serranía de Ronda.

Once grupos de bomberos forestales, dos Bricas, cinco técnicos de operaciones, cuatro agentes de Medio Ambiente, un técnico de extinción y hasta ocho vehículos autobomba, entre otros medios, se han llegado a desplegar en los últimos días en el lugar para luchar contra este incendio, según ha ido informando en este tiempo en su cuenta oficial de la red social 'X' el Plan Infoca, consultada por Europa Press.

Este incendio fue declarado en el paraje Cortijo El Navazo en torno a las 02.00 horas de la madrugada del miércoles 17 de septiembre y gracias a un amplio despliegue de medios fue estabilizado y controlado el pasado miércoles, entre las 14.00 y las 18.00 horas.