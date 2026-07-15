Extinguido el incendio forestal declarado este pasado martes en Alhaurín El Grande (Málaga)

Imagen de archivo del Incendio en Alhaurín El Grande - INFOCA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido este miércoles el incendio forestal declarado este pasado martes en localidad malagueña de Alhaurín El Grande.

Así lo han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que precisan que ha quedado extinguido sobre las 13,30 horas.

El fuego se declaró sobre las 15,15 horas en el paraje Río Fahala del citado municipio malagueño, quedando controlado a las 19,10 horas y finalmente extinguido este miércoles.