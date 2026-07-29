Extinguido el incendio forestal declarado este pasado martes en Casabermeja (Málaga)

Un helicóptero del Infoca. - Clara Carrasco - Europa Press

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado este pasado martes en un paraje del municipio malagueño de Casabermeja.

El incendio se declaró a las 13,35 horas de este martes 28 de julio en el paraje Los Portales, según informó EMA Infoca a través su cuenta de la red social X, y quedó controlado a las 19,00 horas.

Finalmente, el incendio ha sido confirmado como extinguido en la mañana de este miércoles 29 a las 11,00 horas, han indicado desde dicho servicio.

En esta actuación han trabajado efectivos de bomberos forestales por tierra, así como autobombas; además de helicópteros y aviones de carga en tierra por aire.

Desde Infoca agradecieron la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y al Ayuntamiento de Casabermeja el facilitar la carga de agua en la piscina municipal.