Extinguido el incendio de Igualeja (Málaga) declarado este pasado domingo

Imagen aérea del incendo forestal de Igualeja (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 20,00 horas de este miércoles el incendio forestal declarado este pasado domingo de madrugada en Igualeja (Málaga).

Cabe mencionar que se da por extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidad de que se reavive.

En contexto, el Infoca informaba este lunes del despliegue de un operativo formado por 82 bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un encargado de logística, tres agentes de medio ambiente y un subdirector del operativo; así como seis autobombas, un módulo de oficina técnica y la unidad médica.

Además, la Junta de Andalucía descendió el domingo a fase de preemergencia, situación operativa 0 la situación, por lo que se levantaron los confinamientos preventivos de los municipios de Igualeja y Parauta y se produjo el regreso de las once personas alejadas preventivamente.