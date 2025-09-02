Extinguido el incendio en Monte Coronado, en Málaga capital

Vista del incendio que desde el lunes 1 de septiembre afecta a la zona de Monte Coronado en el distrito Palma-Palmilla de Málaga capital, y que este martes ha quedado extinguido. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha informado de que ya se encuentra extinguido el incendio forestal que desde este pasado lunes afectaba al paraje de Monte Coronado, en el distrito de Palma-Palmilla en Málaga capital.

El propio Infoca fue el que informó este pasado lunes, 1 de septiembre, de este incendio a las 13,40 que se activó en la misma zona donde ya se registró uno el pasado 18 de agosto.

Desde ese momento dos Bricas, un técnico de operaciones, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero súper puma comenzaron las tareas para intentar frenar el incendio. Minutos más tarde incorporaron dos aviones de carga en tierra a las tareas de extinción.

A las 15,00 horas del lunes el Plan Infoca daba cuenta de la evolución favorable del incendio, y una hora más tarde los medios aéreos se retiraron, de forma que quedaron luchando contra el incendio tres grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobomba y un agente de medio ambiente.

A las 17,35 horas el incendio forestal en Monte Coronado se dio por estabilizado, siendo declarado como controlado a las 21,00 horas del lunes. Los efectivos del Servicio de Extinción continuaron trabajando sobre el terreno en las labores de remate y liquidación hasta que este martes han dado cuenta de su extinción.