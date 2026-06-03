Una faisana nacida en Bioparc Fuengirola forma parte del proyecto de reintroducción de la especie en Vietnam - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS) Bioparc Fuengirola (Málaga) celebra un avance para la conservación internacional de la biodiversidad: una hembra de faisán de Edwards nacida en sus instalaciones hace dos años ha completado un viaje que la ha llevado desde la Costa del Sol hasta Vietnam para formar parte de un proyecto histórico que busca devolver esta especie al medio natural.

Tras un periodo de preparación en Alemania junto a otros ejemplares seleccionados para el programa, la joven ave malagueña ya se encuentra en su destino, donde ha comenzado oficialmente la primera fase de esta iniciativa internacional de conservación, han indicado desde Bioparc Fuengirola en un comunicado.

Este acontecimiento supone un momento especialmente significativo para Bioparc Fuengirola y la Fundación Bioparc, ya que se trata de la primera especie nacida y protegida en el parque malagueño que participa activamente en un proyecto de reintroducción en la naturaleza.

Un paso que simboliza décadas de trabajo coordinado entre zoológicos, instituciones científicas y organizaciones conservacionistas internacionales, han apuntado.

La historia de este ejemplar comenzó hace dos años, cuando Bioparc Fuengirola logró el nacimiento de varios polluelos de faisán de Edwards, convirtiéndose en uno de los pocos centros europeos en reproducir con éxito esta especie críticamente amenazada.

Aquellos nacimientos marcaron un importante hito para el parque y para los programas internacionales de conservación de la especie. Hoy, una de aquellas crías forma parte del proyecto que busca devolver al faisán de Edwards a los bosques de Vietnam.

El faisán de Edwards (Lophura edwardsi), originario de los bosques húmedos del centro de Vietnam, está considerado una de las aves más amenazadas del planeta y posiblemente extinta en estado salvaje desde hace más de dos décadas.

La pérdida de hábitat, la caza furtiva y las consecuencias ecológicas derivadas de la guerra de Vietnam llevaron a la especie al borde de la desaparición. La última vez que se vio con vida a un faisán de Edwards, también conocido como de Vietnam, en un lugar que no fuera un centro de conservación, fue en un mercado local de este país asiático, hace más de veinte años.

Desde entonces, esta especie de faisán ha sido clasificada como 'En Peligro Critico' por la Lista Roja de la UICN, una categoría reservada solo para las especies más amenazadas del mundo.

Esta hembra forma parte de los más de 40 ejemplares seleccionados cuidadosamente por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), atendiendo a criterios genéticos, sanitarios y de comportamiento. A principios de este año fue trasladada, junto al resto de aves participantes, al parque de conservación TerraPark, en Alemania, donde permaneció durante un periodo de cuarentena y preparación previo al viaje.

Tras completar con éxito esta fase, todos los ejemplares fueron trasladados a Vietnam dentro del proyecto internacional 'Bring Back Blue', impulsado por una amplia alianza internacional de conservación.

En esta primera fase, estos ejemplares permanecerán en un centro especializado de conservación y cría en Vietnam, donde se desarrollará un periodo de adaptación, formación de parejas reproductoras y nacimiento de nuevas generaciones criadas por sus propios progenitores, ejemplares que darán ese paso definitivo: la reintroducción.

"Ver cómo un animal nacido en Bioparc Fuengirola puede contribuir algún día a recuperar una población salvaje en Vietnam es uno de los mayores logros conservacionistas que podíamos imaginar. Este proyecto demuestra que los zoológicos modernos desempeñamos un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad mundial", han destacado desde la Fundación.

Bioparc Fuengirola participa activamente en este proyecto a través de la Fundación Bioparc, colaborando desde hace años en iniciativas internacionales destinadas a la conservación de especies amenazadas y la recuperación de ecosistemas.

Este nuevo avance representa un ejemplo esperanzador de cómo la cooperación internacional y el compromiso a largo plazo pueden cambiar el futuro de especies al borde de la extinción.

El proyecto está liderado por organizaciones conservacionistas vietnamitas e internacionales y cuenta con la colaboración de zoológicos europeos, entidades científicas y asociaciones especializadas en conservación de aves amenazadas.

Entre sus objetivos se encuentran no solo la recuperación del faisán de Edwards, sino también la protección de los bosques tropicales donde históricamente habitó la especie y la sensibilización de las comunidades locales sobre la importancia de conservar su patrimonio natural.

Con esta noticia, Bioparc Fuengirola reafirma su compromiso con la conservación global y con proyectos que trascienden las fronteras, convirtiendo la esperanza en acciones reales para preservar la vida salvaje del planeta.