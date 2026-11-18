Efectivo en un rescate de un trabajador tras un accidente en una grúa de construcción - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) - Un trabajador de 44 años ha fallecido este miércoles en Málaga capital tras un accidente en una grúa de construcción de una obra privada, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 Andalucía ha informado de que el suceso ha tenido lugar en la calle José Calderón, en el distrito Campanillas, sobre las 12,30 horas cuando recibieron varias llamadas alertando de que un operario había quedado suspendido en una grúa, al parecer, por la rotura de la citada estructura.

De inmediato, el 112 ha dado aviso a los efectivos de los bomberos, los servicios sanitarios, la Policía Local, la Policía Nacional, así como a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde los efectivos de los bomberos han acudido tres dotaciones formadas por dos autoescalas y dos furgones de utensilios múltiples procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos.