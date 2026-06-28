Fallece un motorista tras sufrir un siniestro en la A-7000 en los Montes de Málaga

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este domingo tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la familia de la víctima denunció su desaparición el pasado sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha decretado la defunción de un hombre de 60 años de edad.