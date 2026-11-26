Archivo - Las hermanas de Manuel José García Caparrós. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas García Caparrós, el joven malagueño que con 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza, han solicitado una reunión el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para abordar un asunto de relevancia para ellas como es la próxima conmemoración del 50 aniversario del 4 de diciembre de 1977. Entre otros, proponen la instalación de una escultura.

Así, han precisado que las hermanas en la carta escrita al alcalde, registrada el 18 de noviembre "y todavía sin respuesta ni contestación" le propone una reunión donde poder exponer las propuestas de conmemoración desde la asociación Manuel José García Caparrós y que precisan, algunas de ellas, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga.

En concreto, han señalado en un comunicado, sería la instalación de una escultura de Manuel José García Caparrós en la esquina o en la avenida cerca de donde cayó. También proponen realizar un encuentro conmemorativo de la cultura andaluza para reivindicar el espíritu del 4D y la memoria de su hermano cuando llegué el tiempo del 50 aniversario.