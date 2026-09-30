Fancine Málaga contará con 20 cortometrajes a concurso, diez de ellos de animación, en su 36 edición

Imagen de 'Amor de Padre' de Caye Casas en Fancine. - FANCINE

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) ha anunciado este miércoles la Sección Oficial de Cortometrajes de su 36 edición, que se celebrará del 11 al 17 de noviembre en alianza con el Festival de Cine de Málaga bajo el lema 'Programados para amar'.

Un total de 20 piezas, diez de imagen real y diez de animación, competirán por el premio de 1.500 euros que el certamen otorga en cada categoría. Será el Jurado Joven el encargado de confeccionar este palmarés, en el que se incluirá además el Premio del Público, dotado con 500 euros para cada modalidad, resultante del voto de los asistentes a los pases.

Sus integrantes, siete estudiantes de la Universidad de Málaga de diferentes procedencias, elegirán los mejores cortos de imagen real y de animación, y, como novedad, este año valorará también los largometrajes de la Sección Oficial, concediendo un premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial.

Asimismo, entre sus tareas estará decidir el Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo Fantástico, que representará a Fancine en la competición por el Méliès de Oro de la Federación de Festivales de Cine Fantástico Europeo.

CORTOMETRAJES DE IMAGEN REAL

El concurso en imagen real contará con tres títulos españoles: 'Amor de padre', el nuevo trabajo de Caye Casas, en el que Juanito se enfrenta a los fantasmas de una familia marcada por un conflicto sobre su identidad; 'La Anciana y la Eternidad' que explora el derecho a la vivienda a través de la historia de una mujer de 86 años; y 'Último superviviente a bordo', que sigue a un astronauta que intenta preservar la memoria de la humanidad tras el colapso de la Tierra.

Junto a ellos competirán otras obras llegadas desde diferentes latitudes que colarán el terror en los espacios menos esperados. En 'Breathwork', una escéptica participante en un retiro espiritual convoca durante una sesión de respiración algo mucho más oscuro de lo previsto. Por su parte, 'Grandma Is Thirsty' nos presenta a un niño acosado que acepta conocer a una anciana capaz, según le prometen, de hacerlo más fuerte, aunque su ayuda tendrá un precio muy alto.

En 'Stuck', acompañamos a una mujer que visita a su hermano en una granja y encuentra que el hombre se ha quedado atrapado en el suelo porque ha echado raíces; y 'That Damn Cat' llevará los celos al terreno de la comedia a través de un malvado gato que no ve con buenos ojos los intereses románticos de su dueña.

Completarán el apartado la colorida y musical 'Charlie Is Not a Boy', en la que un joven trata de encontrar su identidad en un hogar dominado por su padre; 'Kill Ada', sobre un personaje secundario de videojuego que se rebela contra el jugador empeñado en destrozar su casa; y 'Man Eating Pussy', un body horror acerca de un hombre moribundo que busca una forma imposible de volver a nacer.

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN

Los diez títulos que compiten en este apartado abren la pantalla a realidades imposibles que toman forma a través de diferentes técnicas y gamas cromáticas. Habrá algunas propuestas musicales, como '9 Million Colors', en la que una gamba capaz de percibir una extraordinaria variedad de colores conoce a un pez ciego y entabla una peculiar relación; y 'Tuna Tartare', sobre una lata de atún caducada y un bolso de imitación que se animan mutuamente a perseguir sus sueños.

Otros trabajos se adentran también de lleno en el fantástico y la ciencia ficción. 'Petra y el sol' propone un romance insólito cuando una mujer mayor encuentra en la montaña el cuerpo perfectamente conservado de un alpinista muerto décadas atrás y decide llevárselo a casa.

En 'Langue de chat', un niño imagina a los invitados de una reunión familiar como los animales con cuyos nombres se llaman a escondidas, y en 'The Nest', la protagonista, una joven lutier, regresa al taller familiar y descubre un secreto monstruoso tras el reencuentro con su madre.

En stop-motion tendremos 'My Gut Friend', en el que un hombre recuerda cómo, siendo niño, aprendió a escuchar esa voz interior que despertó su curiosidad; y 'In the Teeth of Time', que parte de un diente de leche escondido bajo una almohada para hacer chocar la realidad con una dimensión donde unos relojes de arena hechos de dientes miden el paso del tiempo.

Se presentarán también tres títulos más: la ciberpunk 'Reus', en la que un policía acepta un soborno y deja escapar a un peligroso ciborg, desencadenando una noche de acción en una ciudad futurista; 'Sequencial', que retrata a un joven a través de una sucesión de acontecimientos fantásticos que lo pone frente a sus miedos; y 'Brown Morning', una fábula sobre la extensión de un régimen autoritario y las pequeñas concesiones con las que sus habitantes van aceptando sus normas.

CICLO 'CAMINO A FANCINE'

De igual manera, el festival ha desvelado las películas que componen este año el ciclo 'Camino a Fancine', una actividad que pone rumbo a noviembre con una selección de títulos cuya temática aborda, desde diferentes prismas, el hilo conductor de esta edición: el amor.

En total, serán cinco las proyecciones que tengan lugar en el Contenedor Cultural de la UMA, dentro de su programación de octubre, los martes a las 18,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta antesala arrancará el próximo martes con 'Langosta', una obra de Yorgos Lanthimos que ya pasó por el certamen en 2015. En ella, el cineasta griego nos presenta un mundo distópico en el que las personas solteras son encerradas en un hotel con la obligación de encontrar pareja en 45 días. Quienes no lo consigan, acabarán transformados en un animal de su elección.

El 13 de octubre se proyectará con 'Devuélvemela', el último trabajo de Danny y Michael Philippou. Tras el éxito de 'Háblame', los directores australianos vuelven a adentrarse en el duelo con una incómoda película sobre la incapacidad de superar la muerte de un ser querido.

Dos hermanastros húerfanos llegan a la casa de su madre de acogida, una mujer que parece dispuesta a cuidarlos, pero que esconde un propósito mucho más inquietante. Poco a poco descubrirán un macabro ritual, con transmigración de almas y posesiones demoníacas, con el que pretende recuperar a alguien a quien perdió.

Le seguirá el 20 de octubre 'Her', la aclamada y visionaria película de Spike Jonze, una historia de amor que discurre entre la vulnerabilidad, el miedo al rechazo y la transformación de los vínculos en una sociedad atravesada por la tecnología, que prefiere el contacto a través de la pantalla como escudo ante el dolor.

Joaquin Phoenix da vida a Theodore, un hombre que, después de separarse, comienza a conversar con Samantha, un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. La complicidad entre ambos crece hasta convertirse en una relación romántica que plantea si la intimidad, el cariño y el cuidado necesitan de la presencia física para ser real.

El 27 de octubre será el turno de 'A Ghost Story', del director estadounidense David Lowery. Un hombre que, tras morir en un accidente de tráfico, regresa como fantasma a la casa que compartía con su pareja y observa cómo ella intenta rehacer su vida. Casey Affleck y Rooney Mara interpretan los papeles principales de este devastador relato sobre la pérdida.

Y cerrará el 3 de noviembre 'Olvídate de mí', la mítica película de 2004 dirigida por Michel Gondry y protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Esta comedia romántica narra la historia de Joel y Clementine, una pareja que, después de romper, decide borrar de sus mentes todos los recuerdos de su tormentosa relación a través de un tratamiento médico experimental.

Con un guion impecable de Charlie Kaufman, que le valió el Oscar, la cinta calibra romance, humor y ciencia ficción a partes iguales para preguntarnos por qué, incluso después de una ruptura dolorosa, hay momentos que no queremos olvidar.