Febelink y OnlyPharma se alzan con los Premios AJE Málaga 2022

MÁLAGA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas malagueñas Febelink y OnlyPharma se han alzado este 2022 con los premios a la mejor Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial de la provincia que entrega por vigésimo sexta vez la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga en un acto que ha acogido este miércoles el Teatro Cánovas.

Febelink es una empresa de nueva creación que ofrece un buscador de servicios profesionales conectados a través de una red social propia que integra el uso e intercambio en criptomonedas. Por su parte, OnlyPharma es una agencia de marketing digital especializada en laboratorios y farmacias, según ha informado AJE Málaga.

Más de 200 empresarios, además de representantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad relacionadas con el emprendimiento han asistido a la ceremonia de entrega de estos reconocimientos bajo el lema 'Volver a conectar'. Con esta premisa, y bajo un formato de programa televisivo al estilo 'primera cita' --haciendo una alegoría a la conexión y unión necesaria en el sector empresarial y con el conjunto de la sociedad-- se ha desarrollado el encuentro, presentado por el periodista y socio de la agencia Kapikúa, Antonio Márquez.

La reivindicación también ha estado presente en la ceremonia de la mano del presidente de AJE Málaga, José González Villodres, en su discurso inaugural. "Los empresarios no nos hemos recuperado, estamos empezando a reactivarnos. Volvemos a revivir y el camino vuelve a ser largo y con cuestas. Queremos crecer, queremos seguir adelante, pero vamos con pies de plomo", ha recalcado. Para ello, el máximo responsable del colectivo ha pedido "no ayudas ni subvenciones" sino un verdadero ecosistema empresarial que no ponga trabas al sector.

"Nuestro principal objetivo es simplemente poder mantener la actividad de nuestros negocios. Todas estas subidas impositivas recaen sobre los márgenes de las empresas, de manera que muchas incluso se mantienen con pérdidas", ha dicho.

La ceremonia ha contado, entre otros representantes públicos, con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, y la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Málaga, Carmen Sánchez Sierra.

A los Premios AJE Málaga 2022 se presentaron un total de 18 proyectos de empresas malagueñas. De ella, resultaron finalistas un total de 16, de las que once optaron a ser la mejor Iniciativa Emprendedora y otras cinco, la mejor Trayectoria de Empresa de la provincia en esta nueva edición de los Premios AJE Málaga.

Las empresas candidatas a los Premios AJE Málaga 2022 en la categoría de Iniciativa Emprendedora fueron: Cybercrin, Epsiloom, Febelink, Growii Innovation, Laura Portiño Diseño, Maderoterapia Global, Onversed, Petti Pod, Pompoko y Voicit. De ellas, Febelink se alzó con el Premio y Voicit Technologies y Maderoterpia Global quedaron como primera y segunda finalista respectivamente.

En la modalidad de Trayectoria Empresarial las candidatas fueron ABOE Abogados y Economistas, Academia FyE, H&A Asociados y OnlyPharma. OnlyPharma se alzó como ganadora mientras que Academia FyE y ABOE Abogados quedaron como primera y segunda finalista respectivamente.

El jurado, en esta edición, ha estado formado por representantes de diferentes administraciones públicas e instituciones y empresas privadas. Es el caso del Ayuntamiento de Málaga y su Área de Comercio; Promálaga y el Instituto Municipal de Formación y Empleo; la Junta de Andalucía; Andalucía Emprende; la Diputación provincial; la Universidad de Málaga y su Consejo Social; la CEM; la Cámara de Comercio; Mahos; el Club de Marketing de Málaga; la escuela de negocios Esesa-IMF; la empresa Ly Company.

Por parte de AJE Málaga se ha contado con el consejero asesor de la entidad y socio fundador de Aticco Software, Ricardo Nandwani, y el presidente de AJE Málaga y CEO de Pilarbox, José González Villodres.

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga ha apoyado la ceremonia de entrega de los Premios AJE Málaga 2022 y la Junta de Andalucía ha cedido el Teatro Cánovas para su celebración. Asimismo, han apoyado el evento las empresas Copyrap, Jiménez & Alés Consultores, Klic Arquitectos y Ruedatur Kia Málaga.

AJE MÁLAGA

Nacida en 1994, AJE Málaga es una institución independiente de la administración pública, de las organizaciones de trabajadores y de los partidos políticos, sin ánimo de lucro y cuyas finalidades son representar y defender los intereses profesionales de los jóvenes emprendedores y empresarios de la provincia.

Actualmente, el colectivo reúne a más de 600 empresas, lo que la convierte en una de las mayores asociaciones multisectoriales; asesora gratuitamente a más de mil emprendedores cada año, y, así como pertenece a AJE Andalucía y a Ceaje, forma parte de la red de Jóvenes Empresarios de Europa (YES for Europe) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).