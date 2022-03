Feijóo elogia a Moreno como "el remedio que Andalucía encontró para crecer" y augura su reelección al frente de la Junta

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado este sábado el "liderazgo tranquilo" del presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, del que ha señalado que ha sido "el remedio que Andalucía encontró para crecer", y ha augurado su reelección al frente del Gobierno andaluz tras las próximas elecciones autonómicas previstas para este año.

El también presidente de la Xunta de Galicia ha dedicado palabras de elogio y admiración hacia Juanma Moreno en el transcurso del acto de su campaña a la presidencia del PP que ha celebrado este sábado por la tarde en Torremolinos (Málaga), en el que ha sido presentado precisamente por su homólogo andaluz, quien también ha dedicado minutos a valorar la trayectoria del gallego, y al que han asistido numerosos representantes del PP andaluz, como los expresidentes del PP-A Javier Arenas o Teófila Martínez, o presidentes provinciales como el de Málaga, Elías Bendodo, también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz.

Núñez Feijóo, que ha defendido que, "pese a la distancia", los andaluces y los gallegos "siempre nos hemos entendido", porque les unen cuestiones como "el arraigo a la tierra" y una "historia compartida de pueblos de emigrantes", ha destacado que, hace tres años y medio --en referencia a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018--, Andalucía "se despertó después de una larga noche de 40 años" de gobiernos socialistas.

"Decidisteis que ya había habido bastante prepotencia en la tierra" con una Junta de Andalucía "aletargada, paralizada", ha continuado Feijóo en un mensaje dirigido a los andaluces votantes del PP, a quienes ha trasladado que le "motiva" para dar a España lo que los 'populares' han "hecho estos años en Andalucía" desde el gobierno regional.

En esa línea, ha augurado que, "igual que Andalucía consiguió levantarse, España también va a conseguir levantarse", y ha destacado que, "de la mano del PP", esta región "se dio cuenta de que lo de siempre no era lo único, que se podía cambiar, y que no era ni de lejos lo mejor", de forma que con los 'populares' "existían soluciones frente al estancamiento económico, a la espiral de desempleo", o para "aliviar la presión fiscal".

EL "LIDERAZGO TRANQUILO" DE MORENO

"Existía un remedio" en Andalucía "frente a la desgana", y ese remedio "tiene nombres y apellidos, Juanma Moreno Bonilla, el remedio que Andalucía encontró para crecer, pagar menos impuestos, crear más empleo y bienestar", ha proclamado el candidato a liderar el PP, que ha destacado de Moreno que es "un hombre que no vocifera, que no presume, pero que le gusta gestionar su tierra", que "ejerce un liderazgo tranquilo, que ha permitido preservar a Andalucía de la inestabilidad" en esta legislatura.

En ese sentido, Feijóo ha puesto de relieve que el andaluz ha sido el único gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) que "ha aguantado toda la legislatura", y ha remarcado al respecto que "es mucho más fácil gobernar con mayoría absoluta que con una coalición de partidos como lo ha hecho Juanma".

El presidente gallego ha defendido que "a España le vendría mucho mejor que tuviese líderes tranquilos", y ha señalado que "sobran el frentismo y la política de trincheras, y falta diálogo y paciencia para grandes consensos; sobran malos modos y falta el respeto a quienes no piensan como tú; sobran decibelios y faltan argumentos, decisiones".

"Sobra palabrería, sobra decir sin hacer, y hace falta hacer más y decir menos; sobran políticos como Sánchez y faltan políticos como Moreno", ha dicho también Núñez Feijóo, quien en esa línea ha manifestado que "cada minuto" que pasa "hay más andaluces que confían en el PP".

POR "UN PP UNIDO DE ARRIBA ABAJO"

El candidato a suceder a Pablo Casado al frente del PP ha dedicado parte de su intervención en este acto a exponer sus objetivos de cara al partido que aspira a liderar, subrayando que no se presenta "simplemente para ser presidente del PP, sino para que el próximo presidente de España sea del PP".

"No será fácil", ha asumido Feijóo, quien ha apuntado que "para llegar a la meta habrá que esquivar todas las trampas que nos tienda el PSOE", que querrá a los 'populares' "divididos, ensimismados, acomplejados, a la defensiva". "Pero no les voy a dar ese gusto", ha advertido, y ha reivindicado "un PP unido de arriba abajo y de abajo arriba".

Feijóo ha agregado que al PP "se ha venido a sumar", y al respecto ha reivindicado "la generosidad de gentes que dedicaron su vida a construir este partido", que "se hizo para redactar la Constitución, ejecutar, extender el Estado de las autonomías, cumplir y defender" la Carta Magna, así como la acción del presidente fundador del PP, Manuel Fraga, "un gallego inteligente con una enorme determinación" sin el que "hoy no estaríamos aquí", ha dicho antes de pedir que "no nos olvidemos de quienes nos han precedido nunca".

"Aquí no sobra nadie, todos tienen su sitio, sobre todo si ganamos", ha apostillado el candidato, que ha apelado a la "experiencia" de dirigentes como Javier Arenas o Teófila Martínez, a la "visión" del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; a la "agudeza" del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo --"cuidado con Elías", ha exclamado--, y al "talante, espíritu ganador" de Moreno, un "líder tranquilo que nos va a volver a llevar al Palacio de San Telmo cuando gane las elecciones", según ha aventurado Feijóo, que ha emplazado al presidente del PP-A a invitarle a su próxima "toma de posesión" como presidente de la Junta.

"Si me invitas, voy", ha garantizado el líder gallego, que ha bromeado con Moreno comentándole que antes le invitaba "porque era presidente de Galicia, pero ¿ahora qué?", le ha preguntado aludiendo al momento en que renuncie a la Xunta para liderar el PP nacional.

UN PP EN LA "CENTRALIDAD"

Núñez Feijóo también ha abogado por un PP "abierto al mundo", que sea "el partido de las preocupaciones de la gente, de la centralidad, que es ocuparse de la mayoría de los problemas que tiene la mayoría de los españoles".

"Quiero un partido sin complejos, que tiene ideas, proyecto, equipos, que nadie nos mire por encima del hombro, ni del hombro derecho ni del hombro izquierdo", ha continuado el candidato a presidir el PP, que también ha apostado por "un partido participativo y que salga a por todas", porque "está capacitado para volver a gobernar".

Feijóo ha dicho que aspira también a liderar "un PP grande, el PP de todos, de España, de siempre, de las mayorías, el que hemos tenido y vamos a seguir construyendo", ha abundado.

"Nos están esperando" y "debemos darlo todo por España", ha exclamado también el dirigente del PP, quien ha apostillado que "aquí no estamos para cumplir trienios en el Gobierno, no estamos para estar, sino para hacer, para desgastarse en el Gobierno, para tomar decisiones con empuje, para pagar lo que se debe". "No estamos para sestear, sino para trabajar", ha sentenciado.

Finalmente, Feijóo ha apelado a un PP "reformista", con "un equipo de gente que venga aprendido, que haya jugado en muchos campos" antes de jugar "en Primera", y un "líder" que "se lo tiene que ganar todos los días, y tiene que trabajar, estudiar, más que los demás, exigirse más que los demás, y poner su cargo a disposición antes de tomar posesión", ha zanjado.