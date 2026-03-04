La Feria del Empleo del IMFE contará con 80 empresas que ofertan más de 900 puestos de trabajo

La Feria del Empleo del IMFE - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Empleo 2026 se celebrará el próximo 12 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en horario de 09.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita previa inscripción. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) organiza este evento que sirve de punto de encuentro entre personas que buscan trabajo y más de 80 de las principales empresas empleadoras de Málaga, con numerosas actividades paralelas para mejorar la empleabilidad.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha presentado este miércoles la edición de este año de una Feria del Empleo en la que se ofrece a los asistentes la oportunidad de inscribirse en más de 200 ofertas de empleo, que suponen más de 900 puestos de trabajo, todas ellas publicadas en la web de la Agencia de Colocación del IMFE y disponibles también en la nueva app 'malagaempleo', y que presenta varias novedades especialmente dirigidas a la población joven para hacer el encuentro más atractivo.

Así, las personas que se hayan inscrito podrán contactar directamente con las empresas que buscan nuevos talentos, conocer sus vacantes y presentar personalmente su candidatura. Al igual que en años anteriores, en la Feria se ha habilitado una zona de entrevistas, disponible durante toda la jornada, para que cualquier empresa pueda realizar una entrevista inicial a candidatos que acudan a su expositor.

En paralelo, los asistentes podrán participar en numerosas actividades como talleres para mejorar su empleabilidad, obtener gratuitamente una fotografía profesional para el currículum o conocer la situación del mercado laboral en el Speech Corner.

De igual modo, este año la Feria del Empleo incluye, como novedad, un espacio para aprender a usar la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo. Otra de las novedades será la celebración del evento 'Sondersland', un festival de talento que combina teatro, espectáculo musical y entretenimiento en la zona de conferencias que incluirá charlas con empresas para conocer las tendencias del mercado laboral.

La Feria del Empleo se enmarca, una vez más, dentro del objetivo papel cero en las administraciones públicas, por lo que en el expositor de cada empresa los aspirantes podrán entregar su candidatura o CV en formato digital, preferentemente a través la web o app 'malagaempleo'. Toda la información del evento y el enlace para la inscripción están disponibles en www.feriadelempleo.malaga.eu, así como a través de Enterticket.

IMPULSO DEL EMPLEO A TRAVÉS DEL IMFE

La Feria del Empleo constituye el evento más importante dentro de la programación de actividades que la Unidad de Empleo del IMFE, una jornada diseñada para favorecer el encuentro directo entre oferta y demanda dentro del mercado laboral malagueño.

Esta jornada se enmarca dentro de la labor de intermediación laboral del equipo de la Agencia Municipal de Colocación con el reclutamiento y preselección de talento para empresas de Málaga, a la vez que ofrece nuevas oportunidades de trabajo a través de la web y la app. Paralelamente, realiza actividades de apoyo a los ciudadanos en su búsqueda de empleo --orientación profesional, prácticas profesionales en empresas, talleres de entrevista, acompañamiento personalizado, etcétera--.

Esta labor de la Agencia se une al conjunto de actividades, talleres, cursos y programas que el IMFE pone a disposición de la ciudadanía a través de su web www.imfemalaga.eu en materia de formación, empleo y emprendimiento.