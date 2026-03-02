La Feria de Empleo de la UMA 2026, con más de cien empresas, une talento universitario y oportunidades labores. - UMA

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) conecta el talento universitario con las mejores oportunidades laborales en su feria de empleo anual que, en esta nueva edición, la undécima, cuenta con la participación de más de un centenar de empresas.

Con un formato mixto, la 11 Feria de Empleo de la UMA se viene celebrando desde el pasado 24 de febrero de manera presencial en distintos centros universitarios con cursos, talleres, mesas redondas o conferencias; mientras que este martes y miércoles, días 3 y 4 de marzo, tendrá lugar de forma virtual, mediante la plataforma de talento y empleo de la Universidad 'Talent Tank'.

Mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral son los fines principales de este evento que, dirigido a estudiantes y egresados, ofrece la oportunidad de acercarse al tejido productivo a través de diferentes actividades que pasan por la formación en competencias, la orientación profesional y, por supuesto, el acceso a las empresas a través de prácticas y ofertas de empleo.

La inauguración institucional ha tenido lugar este lunes en el salón de actos del edificio Rayo Verde, con un acto presidido por el rector, Teodomiro López, que ha estado acompañado por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio, y por miembros del equipo de dirección, decanos y directores de centros, docentes, investigadores y personal del Servicio de Empleabilidad y Empresa.

También han asistido el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Miguel Briones; la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez; la concejala de Educación, Juventud y Fomento de Empleo de Málaga, María de la Paz Flores; la responsable de Empleo, Formación y Emprendedores de la Cámara de Comercio, Celia Ramos, y a Blanca Hermana, presidenta del Consejo Social; así como representantes de compañías y entidades.

El rector ha agradecido la implicación de los centros para la realización de esta feria en formato presencial, a partir de iniciativas que consisten en dar información y formación sobre competencias y herramientas necesarias para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado profesional.

En este sentido, el vicerrector ha señalado que ya se han celebrado más de 70 actividades y ha destacado que esta apuesta para "mejorar la empleabilidad de los estudiantes es una forma de revertir los recursos públicos".

Rubio ha aprovechado la ocasión para mostrar las acciones principales que se realizan desde el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento y que, también, están presentes en la 11ª Feria de Empleo de la Universidad de Málaga: prácticas en empresa, orientación profesional, formación en competencias, fomento de la empleabilidad, inserción laboral y observatorio de empleo.

En la feria online, que comienza este martes, las empresas volverán a ser el puente entre el mundo académico y el laboral. Así, este año se cuenta con la participación de 115 compañías, 270 ofertas de empleo y alrededor de un centenar de ofertas de prácticas en empresas.

Orientada a facilitar el contacto directo con el tejido productivo, en los expositores virtuales --un total de 114-- se podrán encontrar ofertas de empleo y prácticas extracurriculares remuneradas, programas de captación de talento, así como información sobre las organizaciones participantes y sus oportunidades profesionales.

Durante el acto, el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa ha presentado el informe de inserción laboral de los egresados del curso 2023-2024 a un año de su egreso, destacando una tasa de inserción del 66,3%, con una ligera mayor presencia masculina que femenina (68,6% frente al 64,7%).

También ha puesto en valor la situación de mejora que se ha experimentado en los últimos cinco cursos, ya que se ha aumentado la tasa de empleo cerca de un 10%.