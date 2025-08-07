La Feria llena de ambiente festivo el centro de Málaga con actividades, verdiales, flamenco y música popular

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria llena de ambiente festivo el centro histórico con actividades para todos los públicos, verdiales, flamenco y música popular. La programación, que se prolongará cada día hasta las 18.00 horas, abarca actuaciones de distintos estilos y está dirigido a todas las edades.

Además, la plaza de la Merced vuelve a ser el escenario de la Feria Mágica dedicada a Oriente y dirigida al público infantil, según ha informado la concejala delegada de Servicios Operativos Playas y Fiestas, Teresa Porras, que ha estado acompañada del presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos; el vipresidente de la Asociación de Empresarios de Hoteles de la Costa del Sol (Aehcos) de Málaga capital, Francisco Moro; la gerente de la Asociación Centros Histórico de Málaga, Fuensanta Villalobos, y el presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez.

La tradicional Romería a la Basílica del Santuario de Sta. María de la Victoria se celebrará el sábado, 16 de agosto, con una novedad respecto a años anteriores, que consiste en que el izado de la bandera se hará a la altura de la escultura del Marqués de Larios.

La periodista y presentadora Toñi Moreno será la abanderada de la Feria de Málaga 2025. Este año también tendrá lugar la Cabalgata Histórica Feria de Málaga el viernes, 15 de agosto.

MÚSICA

Así, han detallado que un año más desde el Área de Fiestas se apuesta por la animación en las plazas del Centro Histórico y así habrá múltiples actuaciones entre las 13.00 y 18.00, hora de finalización de la Feria en esta zona. Será en las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara.

Al mismo tiempo, en calle Larios habrá actuaciones de pandas de Verdiales cada día y un escenario para folclore popular malagueño. Por último, la Peña Juan Breva acogerá la programación más flamenca del Centro Histórico, que comenzará cada día a las 14.00 horas.

Además, han destacado que casi la totalidad de los artistas que van a intervenir en este espacio son malagueños, lo que evidencia el grado de implicación del Ayuntamiento con el tejido artístico local.

En relación con la Feria Mágica para los más pequeños, este año va a estar dedicada a los dragones. A partir del domingo, 17 de agosto, habrá espectáculos y actividades dirigidas al público infantil entre 12.00 y 15.30 horas con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas.

PORTADA Y FAROLILLOS

Por otro lado, han recordado que en 2023 se estrenó la portada en la entrada de calle Larios para decorar la Feria del centro. Con 12,82 metros de ancho y 16,10 de alto, representa una pareja de bailaores de gran tamaño. Tiene un diseño gráfico colorido y recoge las figuras de un hombre y una mujer vestidos con el traje típico malagueño mientras bailan con cintas verdialeras en sus manos.

La estructura, realizada en madera, recuerda a la entrada de una caseta de feria y quiere dar la bienvenida a una fiesta abierta que refleja el carácter de la ciudad. La portada ha sido diseñada y fabricada exclusivamente para Málaga por la empresa Ximénez Group, adjudicataria del contrato municipal para este suministro. Además, alrededor de 16.200 farolillos engalanan la calle Larios y su entorno, y calle Granada.

CABALGATA HISTÓRICA FERIA DE MÁLAGA

Por otro lado, más de 200 personas participarán el viernes 15 de agosto en la cabalgata. A las 20.00 horas, partirá el bando cristiano desde la plaza de La Merced y la calle Alcazabilla hacía la plaza de la Aduana, mientras que el bando moro partirá a la 20.30 horas desde la Alcazaba.

Ambos cortejos se encontrarán en el escenario situado en la plaza de la Aduana donde se realizará el acto de la entrega de las llaves de la ciudad.

Este es el momento más simbólico de la recreación del acontecimiento histórico de 1487. Una vez formalizada la entrega, se iniciará el desfile de toda la comitiva con recorrido de plaza de la Aduana, Cister, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torres de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, Cister, Plaza de la Aduana, y Travesía Pintor Nogales, donde finalizará el desfile.