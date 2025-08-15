La Feria de Málaga comienza este viernes con el espectáculo de fuegos artificiales, música y drones

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de 2025 dará comienzo esta noche con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, música y drones. Primero, serán 300 drones que formarán 14 imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante unos diez minutos. A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical a partir de las 00,00 horas y con una duración de 20 minutos, en el que se lanzarán hasta 6.308 efectos pirotécnicos combinados con 11 temas musicales. Estos espectáculos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

En primer lugar, el Ayuntamiento ha apuntado que se desarrollarán los dos espectáculos lumínicos simultáneos de unos diez minutos de duración que serán visibles desde la playa de La Malagueta y la playa de Huelin, a las 23,50 horas. Se tripularán 300 drones en total 150 en cada uno de los espacios, en una iniciativa que combina tecnología punta con arte visual.

Ambos espectáculos contarán 14 imágenes tridimensionales visibles desde distancias de hasta 500 metros. Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas. Los drones, vehículos aéreos no tripulados, pueden replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

Finalmente, dará comienzo el espectáculo piromusical, a cargo de la empresa Pirotecnia Zaragozana, en la que se emplearán 6.308 unidades de disparo con una masa 2/2 bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros a partir de las 00,00 de la noche. En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de la duración del castillo de fuegos artificiales.