La feria Sabor a Málaga llega a partir de este viernes a La Cala de Mijas con más de 350 productos artesanales

Presentación de la feria Sabor a Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La feria Sabor a Málaga desembarca desde este viernes 25 hasta el domingo 27 en La Cala de Mijas. La directora de la marca promocional de la Diputación de Málaga, Leonor García-Agua, y la alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, han presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento esta feria comarcal, que se configura como la novena y última de la temporada. Ubicada en el bulevar de La Cala de Mijas, exhibirá una "gran representación" de la despensa local, con más de 350 productos artesanales elaborados por 36 empresas procedentes de un total de 20 municipios de la provincia.

García-Agua ha indicado que, durante tres días, "además de poder adquirir los productos artesanales elaborados por nuestros productores se podrá disfrutar de un variado programa con más de una quincena de actividades para toda la familia". Entre las propuestas destacan catas de vino y quesos, talleres de coctelería, bocatas 'gourmet', una clase magistral a cargo del chef Juan Carmona, así como actividades infantiles, música y danza, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Asimismo, la directora de Sabor a Málaga ha señalado que esta cita compendia la promoción de los productos locales, el fomento de la cultura gastronómica malagueña y el ocio familiar como "estrategia indispensable" para la reactivación económica y del empleo en "sectores clave para nuestra provincia como es el agroalimentario y hostelero".

Por su parte, Mata ha asegurado que "Mijas es el escaparte perfecto para mostrar la calidad y excepcionalidad de los productos de kilómetro cero de nuestra provincia". "Al igual que el año pasado, estoy convencida de que esta edición de Sabor a Málaga será todo un éxito", ha añadido la alcaldesa, al tiempo que ha precisado que en 2025 en este evento desarrollado en Mijas se registró un volumen de negocio de 120.000 euros.

En contexto, este es el quinto año que la feria Sabor a Málaga llega hasta Mijas, cerrando en esta ciudad el calendario de ferias comarcales de la temporada 2026 y que ha recorrido los municipios de Torremolinos, Vélez Málaga, Benalmádena, Torrox, Nerja, Ronda, Antequera y Rincón de la Victoria, donde obtuvieron "un gran éxito de participación y visitas".

Durante esta última parada en Mijas, los vecinos y visitantes podrán adquirir y degustar una variada representación de los productos más significativos de las comarcas de la provincia, como los aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra malagueña, embutidos y chacinas tradicionales y productos ibéricos, además de aceitunas y encurtidos, panes y dulces artesanales, repostería sin gluten, confituras y mermeladas, cafés de tostaderos locales, chocolates, mieles, helados, frutos subtropicales, cervezas artesanas, licores y cosmética natural elaborada a base de cítricos del Valle del Guadalhorce.

Una "rica" despensa que alberga las cualidades y sabores de los productos de kilómetro cero, concretamente de una veintena de municipios como son Alhaurín el Grande, Almargen, Antequera, Ardales, Arriate, Benamargosa, Coín, Colmenar, Faraján, Málaga, Mijas, Mollina, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Teba, Vélez-Málaga y Villanueva del Trabuco.

En concreto, los productores que participan en esta ocasión son aceite Finca Rosa Alta, Juan de La Madre, Aceites Periana, Oro Al-Ándalus, Agro-Olivarera de Riogordo, Almazara Terraverne, Bodega Kieninger, Carpe Diem, quesos Cabraline, El Pastor Del Torcal, La Cañada del Capitán, Quesos Montes de Málaga y Quesos El Pinsapo, El Pastor del Valle, Carnes y Chacinas La Torcaleña, Carnicería Aragón, Ibéricos Langenal, Embutidos Orozco, Aceitunas Roldán, Bema Tropik, Miel Productores Hnos. Gallardo, Miel y Polen La Fraguara, Bizcochería Lulapai, Obrador Tejeros, Panadería Confitería Cristo Rey, The Coven Obrador, Celiali Gluten Free, Las Delicias de Mi Noe, De La Gitanilla Mermeladas Alma Melosa, Chocolates Maychoco, Capricho Helado Artesano, Cafés Mokasol, cafés La Hacienda Tostador de Café, cervezas Gaitanejo, La Tradición de Arriate, Mesura y Aceites Esenciales Eva / Cítrica Pizarra.

Así, la feria abrirá sus puertas este viernes, 25 de septiembre, a las 11,00 horas, con la bienvenida de los productores participantes y la apertura de los espacios expositivos. A las 12,00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, seguida de una visita institucional a los productores.

La primera jornada continuará con propuestas gastronómicas como los bocatas 'gourmet', a las 13,00 horas, elaborados con productos Sabor a Málaga, y una actividad dedicada a los vinos de aperitivo, los cítricos malagueños y otros productos de la provincia, prevista a las 14,00 horas. A las 15,00 horas, los visitantes podrán disfrutar de una pausa para el almuerzo con gastronomía malagueña y productos locales.

La tarde estará protagonizada por la cultura y la música. A las 17,30 horas, la Universidad Popular de Mijas, bajo la dirección de la profesora Remedios Fernández, ofrecerá una representación de bailes tradicionales. La jornada concluirá con una actuación musical en directo de Mami Curl, a partir de las 20,30 horas, antes del cierre de la feria a las 21,00 horas.

El sábado, 26 de septiembre, la feria permanecerá abierta de 11,00 a 21,00 horas y volverá a combinar las propuestas gastronómicas con actividades culturales y musicales. La programación comenzará a las 11,00 horas y continuará a mediodía con el 'showcooking' a cargo del chef de los restaurantes Flour, Aviva y Salitre, Juanjo Carmona, 'Un chef con muchos recursos: brasa, pescado y cocina italiana'.

A las 13,00 horas será el turno de la coctelería malagueña, con un taller dedicado al mojito de Málaga de la mano de Mesura. Una hora después, los quesos de cabra malagueños serán los protagonistas de una presentación y cata de quesos semicurados, curados y de distintas variedades, dirigida por los propios artesanos queseros.

Tras la pausa para el almuerzo, la programación continuará a las 18,30 horas con el Baile Up, dirigido por el profesor Víctor Rojas. A las 19,00 horas, el grupo Marca Blanca ofrecerá un espectáculo musical en directo para toda la familia. El cierre de la jornada tendrá lugar a las 21,00 horas.

La tercera y última jornada, el domingo, 27 de septiembre, se desarrollará de 11,00 a 20,00 horas. El programa arrancará con la apertura de la feria y continuará a las 12,00 horas con un taller infantil de elaboración de 'cookies', en el que los más pequeños podrán aprender y disfrutar de la preparación de dulces de la mano de Las Delicias de Mi Noe.

A las 13,30 horas, la programación gastronómica se centrará en las chacinas de la provincia, con una degustación y presentación de la variedad de productos cárnicos locales. Como en las jornadas anteriores, a las 15,00 horas habrá una pausa para disfrutar de la gastronomía malagueña y de los productos de la provincia.

La música tomará el relevo durante la tarde. A las 17,30 horas, Jesús Miguel Navas, acompañado de su viola, ofrecerá una actuación en directo. Como broche final de la feria, a las 19,00 horas tendrá lugar un concierto de flamenco de Rafael Losada.

La feria despedirá esta edición a las 20,00 horas, con el cierre de la jornada y la despedida de los productores participantes. Este encuentro comarcal Sabor a Málaga "se consolida un año más como un escaparate excepcional para la promoción de la gastronomía y la producción local, con actividades pensadas para todos los públicos y un entorno ideal para descubrir el sabor más auténtico de la provincia".