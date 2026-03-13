La feria Sabor a Málaga llega a Vélez-Málaga con más de 400 productos de la despensa local - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca agroalimentaria creada por la Diputación Provincial de Málaga llevará su segunda feria comarcal de la temporada a Vélez-Málaga desde este viernes y hasta el domingo 15 de marzo, y, en concreto, a la céntrica calle Canalejas.

Un espacio en el que 38 productores procedentes de 19 municipios de la provincia acuden a esta cita para dar a conocer una variada despensa y las singularidades gastronómicas de cada una de las comarcas malagueñas con más de 400 productos.

Así, al igual que en otra ediciones, esta feria llega a la capital de la comarca de la Axarquía con un variado programa compuesto por una quincena de actividades donde tendrán cabida las habituales demostraciones culinarias, degustaciones, talleres y actuaciones musicales para todas las edades, entre otras.

Un evento abierto al público de 11.00 a 21.00 horas, durante el viernes y el sábado, y de 11.00 a 20.00 horas, el domingo, y que convierte el espacio SAM en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran disfrutar de los productos locales, la cultura gastronómica malagueña y el talento de chefs, productores y artistas del territorio.

En este sentido, la diputada provincial Sandra Extremera ha señalado que esta "es la séptima vez que la feria de Sabor a Málaga visita Vélez-Málaga, un municipio de referencia turística internacional, motor socioeconómico para la provincia y que a lo largo de estos años ha demostrado su fiel compromiso con los pequeños productores de nuestras comarcas, además de fomentar el respeto por la sostenibilidad, donde cada vez más, los productos de kilómetro cero y de temporada se convierten en un reclamo en las cartas de los bares y restaurantes, donde el producto y la destreza culinaria de sus equipos de cocina hacen brillar la gastronomía de esta tierra".

Ante ello, Extremera ha asegurado que "esta coyuntura permite crear sinergias con la labor de promoción de Sabor a Málaga, dando a conocer a visitantes y turistas los magníficos productos que se cultivan y elaboran en nuestros pueblos, así como la riqueza de nuestra cultura culinaria".

En esta segunda feria comarcal de la temporada organizada por Sabor a Málaga y tras la llevada a cabo en Torremolinos, donde se logró un gran éxito de participación y visitas, se podrá adquirir y degustar una variada representación de los productos más significativos de nuestras comarcas, como los aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra malagueña, embutidos tradicionales e ibéricos, rulo malagueño, así como otras elaboraciones cárnicas como croquetas, además de panes y dulces artesanales y otras especialidades dulces sin gluten, cafés de tostaderos locales, mieles, mermeladas y confituras, cervezas artesanas, licores, suplementos alimenticios y productos cosméticos a base de cítricos y frutos del Valle del Guadalhorce.

"Una rica despensa que alberga unas magníficas cualidades y sabor de los productos de cercanía, y que en esta ocasión proceden de los municipios de Alhaurín de la Torre, Almáchar, Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Benaoján, Colmenar, Málaga, Mollina, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sierra de Yeguas, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción y Yunquera, y que pondrán disfrutar los visitantes a esta feria", han valorado.

PRODUCTORES

Los productores que participan en esta ocasión son Aceite Molino del Arco, Aceite Periana, Aceites de Ardales, Finca La Torre, Bodega Cortijo La Fuente, Fabio Coullet, Bodegas Carpe Diem, Dimobe, Quesería Artesanal Los Barrancos, quesos El Porticatero, La Cañada del Capitán, Santa María del Cerro, quesos La Arriateña, Embutidos Melgar, Carnicería Aragón, Embutidos Colmenar, Ibéricos Hermanos López, Ibéricos Yunquera, Icarben, Rulomalagueño, y Croquetas Lujo del Paladar.

También Doña Amelia Crema Ajoblanco, Aceitunas Roldán, Aceitunas y Encurtidos Almario, Horno de Leña Pinto, Panadería Confitería Cristo Rey, Panadería y Pastelería Ortipan, Las Delicias de mi Noe, Dulces del Mar, Good Pastelería, Celiali Gluten Free, Chocolates Maychoco, Cafés Mokasol, Naturdis, Patatas Millán, Cerveza Rondeña, Eukel Cerveza Artesana y La Tradición de Arriate.

PROGRAMACIÓN

Tras la apertura oficial de la feria a las 11.00 horas, el programa de actividades creado por Sabor a Málaga ha dado comienzo a las 12.00 horas a cargo del restaurante Chinchín Puerto, reconocida casa de pescadores, cuyo equipo de cocina ha llevado a cabo un show cooking dedicado a la cocina de La Caleta.

Posteriormente, a las 13.00 horas ha sido el turno de Los Pablos, propietarios y chefs de los restaurantes Ménade y Esto es Jauja, quienes han protagonizado una demostración culinaria en directo en la que han mostrado dos estilos de alta cocina que destacan en la provincia.

La programación gastronómica continua a las 14.00 horas con una actividad dedicada a los Aoves, aceitunas y aperitivos tradicionales, donde el público podrá conocer más sobre estos productos fundamentales de la despensa malagueña.

Tras una pausa para el almuerzo, la tarde estará marcada por la música y el ambiente festivo en el espacio SAM desde las 16.00 horas con las actuaciones del dúo Nahuel & Darío y de la academia de baile Dreams and Dance.

SÁBADO CON CHARANGA, TALLERES Y MÚSICA

Por otro lado, el sábado 14 de marzo la feria abrirá a las 11.00 horas con una programación igualmente intensa. A las 12.00 horas la charanga veleña "Y quiénes somos" animará el recinto con su actuación musical, mientras que a la misma hora el chef Víctor Varela presentará las novedades gastronómicas del Chiringuito Varela de cara a la nueva temporada.

A las 13.00 horas el creador de contenido gastronómico José Coín Ruiz, también conocido como Coinbuengusto, visitará la feria con para presentar su libro y compartir con el público recetas y recuerdos ligados a la cocina de su infancia.

Posteriormente, se celebrará un taller y cata de quesos malagueños en el que productores artesanos revelarán las características y variedades de estos productos elaborados en la provincia.

La tarde estará amenizada por la academia de baile Cristina Gallardo, el grupo flamenco fusión Rincón y el concierto de la banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Mar de Vélez-Málaga.

DOMINGO

Por otro lado, la jornada del domingo 15 de marzo, con horario de 11.00 a 20.00 horas, estará especialmente orientada a las familias y a las tradiciones locales.

A las 12.00 horas se celebrará una Holyquedada de Semana Santa, una actividad organizada por la comisión de juventud de la Agrupación de Cofradías para compartir e intercambiar estampas, recuperando uno de los juegos tradicionales de estas fechas. Paralelamente, los más pequeños podrán participar en un taller infantil de cookies organizado por Las Delicias de mi Noe.

La cocina tradicional volverá a protagonizar el programa con Catering La Tentación, que enseñará a preparar el popular ajo bacalao, una de las recetas más representativas de la Semana Santa veleña.

Uno de los momentos más destacados llegará a las 14.00 horas con la elaboración de la rebanada más grande servida en Vélez-Málaga, una degustación colectiva organizada por Ortipan junto a productores locales.

La música volverá a ser la protagonista de la tarde con actividades de animación infantil y el concierto del grupo Por Derecho con repertorio de flamenco, rumbas y sevillanas. La feria concluirá a las 20.00 horas tras tres jornadas dedicadas a la promoción de la gastronomía, la cultura y el talento local de la provincia de Málaga.

La Feria Comarcal Sabor a Málaga es "una oportunidad única para disfrutar de los productos autóctonos de la provincia, conocer de cerca a los productores locales y participar en talleres y actividades para toda la familia", han destacado.