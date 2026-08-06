El vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa de la Diputación, Manuel Marmolejo, y el CEO de Tauroemoción, Alberto García, presentan la corrida de toros dedicada a Sabor a Málaga en el marco de la Feria Taurina 2026. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La feria taurina dedicará a Sabor a Málaga la corrida del 15 de agosto, en la que Mari Paz Vega se despedirá de la afición. El vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa, Manuel Marmolejo, y el CEO de Tauroemoción, Alberto García, han presentado el cartel de una jornada que servirá de homenaje a los productores y productos del sector agroalimentario malagueño.

Marmolejo ha recordado que no será esta la primera vez que La Malagueta y Sabor a Málaga cruzan sus caminos, ya que la plaza de toros acogió en sus inicios la gran Feria Sabor a Málaga, que en estos últimos años se celebra en el paseo del Parque.

"Algunos de esos productores, seis en total, estarán presentes el sábado 15 en esta corrida de toros dedicada a Sabor a Málaga, en la que haremos un bonito homenaje a nuestros productores", ha manifestado el vicepresidente.

Ajoblanco, chacinas, quesos, vinos, patatas fritas y frutos secos son algunos de los productos que los asistentes a la plaza encontrarán en los expositores que se ubicarán junto a las puertas de entrada.

Por su parte, Alberto García ha afirmado que la intención de la empresa es dar continuidad a esta corrida en ediciones venideras de la Feria de Málaga y ha indicado que los tres diestros malagueños "pueden ofrecer una tarde de toros espectacular".

Además, el interior de La Malagueta contará con una decoración especial, de modo que la imagen de Sabor a Málaga y los productos locales estarán muy presentes durante el paseíllo y en distintos puntos de la plaza.

Esta jornada se enmarca en la feria taurina de Málaga 2026, se incluye en al abono, y en los actos de conmemoración del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta. Con motivo de esta efeméride, se están impulsando muchas actividades para difundir la cultura de la tauromaquia.

"En la Diputación estamos muy orgullosos de nuestros productores, a los que este año volvemos a apoyar con unas ayudas al sector primario y a la industria agroalimentaria por valor de cinco millones de euros. Y también estamos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando para difundir la tauromaquia", ha apuntado Marmolejo.

Desde el punto de vista taurino, la corrida del 15 de agosto será muy especial, con la despedida de la afición de Mari Paz Vega. "La torera malagueña podrá sentir el calor, el cariño y el respeto de su público tras una dilatada y exitosa carrera, en la que ha representado con orgullo a nuestra provincia por toda España, ha afirmado el vicepresidente.

Por último, ha apuntado que Vega estará acompañada por otros dos malagueños: David Galán y José Antonio Lavado. Además, ha agradecido a Alberto García, CEO de Tauroemoción, que haya reunido esta terna de matadores "con mucho Sabor a Málaga", en la que se lidiarán toros de Lagunajanda.

Morante, Roca Rey, Fortes, David de Miranda o Emilio de Justo son algunas de las grandes figuras de la tauromaquia que protagonizan los carteles de la feria de Málaga, que comienza este sábado 8 de agosto con el Concurso Nacional de Recortadores y finaliza el sábado 22 con la corrida extraordinaria del 150 aniversario de La Malagueta.