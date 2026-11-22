Feriabus en una imagen de archivo. - FERIABUS

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Málaga volverá a situarse en el centro de la actualidad del transporte de viajeros por carretera con la celebración de Feriabus, cuya segunda edición tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero de 2027.

La cita regresa después del "extraordinario balance" de su primera convocatoria, celebrada en febrero de 2026, que superó congregó a más de 1.500 profesionales y empresas del sector procedentes de distintos puntos de España.

La primera edición de Feriabus cerró sus puertas con "un enorme éxito de asistencia y participación, consolidándose como un espacio de referencia para fabricantes, operadores, empresas auxiliares, profesionales y representantes institucionales vinculados al transporte de viajeros", han señalado desde la organización.

La convocatoria contó con más de 50 empresas expositoras y un espacio expositivo superior a los 6.000 metros cuadrados, convirtiendo a Málaga en un destacado escaparate de las últimas novedades tecnológicas, comerciales y de innovación de la industria del autobús.

Antonio Vázquez, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) y de la Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra), entidades organizadoras del evento, ha explicado que "las previsiones superan las expectativas en la primera edición".

"Ha sido un éxito que consolida a Málaga como una de las referencias más importantes del sector del transporte de viajeros por carretera y en este 2027 queremos superar todavía más esta situación", ha indicado.

El respaldo de las principales organizaciones nacionales del sector, entre ellas la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y Direbus, contribuyó igualmente a reforzar la dimensión y relevancia de esta primera convocatoria.

"UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO"

Por otro lado, ha valorado que la celebración de Feriabus responde "al importante peso económico y empresarial que representa el transporte de viajeros por carretera". En España operan actualmente 2.703 empresas del sector, de las cuales 498 se encuentran en Andalucía y 126 en la provincia de Málaga. En cuanto al parque móvil, Andalucía cuenta con 6.145 autobuses, de los que 1.277 están registrados en Málaga.

Estas cifras, precisa Vázquez, "reflejan la relevancia de Andalucía y, especialmente, de Málaga dentro de una actividad esencial para la movilidad de ciudadanos, el turismo, el transporte escolar y laboral y la conexión entre municipios y territorios".

En este contexto, Feriabus "nace con la vocación de ofrecer un espacio especializado donde las empresas puedan conocer las últimas novedades del mercado, establecer relaciones comerciales, intercambiar experiencias y abordar los grandes desafíos que afronta el transporte colectivo".

La segunda edición pretende "dar continuidad al éxito alcanzado en 2026 y reforzar el carácter profesional de una feria que aspira a convertirse en una cita imprescindible en el calendario nacional del transporte de viajeros".

La innovación tecnológica, la renovación y modernización de las flotas, la sostenibilidad, la digitalización, la accesibilidad y la mejora de la competitividad empresarial serán algunos de los grandes ámbitos de interés de un sector que atraviesa un proceso de transformación y que necesita seguir avanzando para responder a las nuevas demandas de movilidad.

Vázquez ha destacado que "queremos que Feriabus 2027 dé un nuevo paso adelante y siga creciendo como punto de encuentro de todo el sector. La primera edición ha demostrado que existía una demanda real de una feria de estas características y que Málaga reúne las condiciones para convertirse en un referente nacional".

"Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas un espacio donde presentar sus novedades, generar oportunidades de negocio y compartir los retos de futuro del transporte de viajeros", ha subrayado.

Por último, ha valorado que, con esta segunda convocatoria, Apetam y Fedintra "reafirman su apuesta por impulsar el sector, fortalecer el tejido empresarial y situar a Málaga y a Andalucía en el mapa de los grandes encuentros profesionales de la industria del autobús".

Feriabus 2027 volverá a abrir sus puertas los días 25 y 26 de febrero "con el objetivo de superar los excelentes resultados de su primera edición y seguir haciendo de Málaga un punto de encuentro para el presente y el futuro del transporte de viajeros por carretera".