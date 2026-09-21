Fernando Benítez toma posesión como nuevo fiscal jefe de Málaga y aboga por la adaptación a las nuevas necesidades

El nuevo fiscal jefe de Málaga, Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo, junto fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, en la toma de posesión en el cargo del primero. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fiscal jefe de Málaga, Fernando Germán Benítez, ha tomado este lunes posesión en su cargo y ha afirmado que va a incidir "mucho en la adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades que se van creando al ritmo que está creciendo la justicia en los últimos años", con especial atención a las víctimas de violencia de genero, delitos de odio y menores; así como al crimen organizado.

En declaraciones a los periodistas con motivo de este acto, Benítez ha asegurado que los retos que se presentan "son grandes" y que es necesario "estar al pie del cañón", a la vez que ha solicitado a las administraciones competentes que "se pongan de acuerdo y que nos den todos los medios que necesitamos para dar un servicio público de calidad".

En esta línea y al ser preguntado sobre los incrementos en la plantilla de la Fiscalía, ha recordado que hay previsto un aumento para el próximo 1 de enero donde asegura que con ese número se aproximan "al mínimo" necesario "para poder atender todas las necesidades"; pero ha señalado que en cuanto a funcionarios hace falta "crecer en proporción".

"La oficina judicial es, desde luego, muy corta", ha asegurado el ya fiscal jefe de Málaga, quien ha apuntado que "es necesario que se nos incremente la plantilla de funcionarios". Además, se ha referido a los "problemas graves de espacio" que presenta la Fiscalía malagueña, "que se ha quedado pequeña"; y ha destacado problemas con los medios tecnológicos que son "muy antiguos, en algún caso obsoletos".

"No funcionan los programas que se nos ofrecen porque los ordenadores no son capaces de gestionarlos. Todo eso hay que renovarlo y hay que darle un poquito de agilidad porque nos estamos quedando muy atrás en la lucha por la tecnología", ha explicado el fiscal.

Benítez Pérez-Fajardo ha querido incidir en el papel de la inteligencia artificial en el mundo judicial donde ha subrayado la necesidad de "sacarle nosotros partido porque si no realmente la justicia se va a quedar a dos velocidades, aquella comunidades en las que se implantan y las que no la podemos implementar".

Por otro lado, en materia de violencia machista, el fiscal ha subrayado la necesidad de "ser muchísimo más estricto con las medidas cautelares" y ha defendido que uno de los focos de su actuación va a ser "la protección a las víctimas, en particular de violencia de género, de delitos de odio y menores", al considerarlos "los sectores más vulnerables y a los que hay que dar más apoyo".

Sobre los fallos en los sistemas de protección a las mujeres, ha afirmado que le preocupa "bastante más" el "fenómeno de la infradenuncia" que esos fallos, que, no obstante, "hay que procurar que no sucedan, estar muy encima, ser muy vigilantes y es uno de los focos de atención en los que yo voy a dirigir mi mandato".

Al ser preguntado en materia de crimen organizado, el fiscal ha señalado que esta es una provincia "especialmente conflictiva" y ha asegurado que conocen "perfectamente" la situación en la costa de Málaga.

"Desde hace muchos años se viene dando la lucha contra la criminalidad organizada por parte de la Fiscalía de Antidroga y contra el Crimen Organizado, que tiene muchísimo trabajo que sacar", ha resaltado, a la vez que ha explicado que "son bandas que se desplazan en el territorio de la costa según les va siendo más favorable".

En este sentido, Benítez ha resaltado que en Cooperación Jurídica Internacional, Málaga es "la tercera provincia de España detrás de Madrid y de Barcelona", un dato que refleja "la gran trascendencia internacional que tiene el trabajo de la Fiscalía y los juzgados" en esta materia. Además, ha señalado que hay que prestar atención a la Fiscalía de área y las secciones territoriales.

Por su parte, la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, que ha asistido al acto de la toma de posesión, ha reconocido la profesionalidad y amplio conocimiento sobre la delincuencia de la provincia del nuevo fiscal, al haber desarrollado prácticamente toda su carrera fiscal en Málaga.

Tárrago ha destacado la singularidad de la delincuencia de las organizaciones criminales que operan desde el territorio por su cercanía al Campo de Gibraltar, punto en el que ha señalado que Málaga es "destino turístico, tiene una proyección económica", pero "por desgracia, tiene un destino delincuencial internacional".

Al respecto, ha señalado que en estos momentos "se están produciendo grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas, donde se está exigiendo una especialización para el ministerio fiscal", para lo que ha apelado a "dotar a la justicia de los recursos y de las necesidades para reforzarla y para modernizarla".

La fiscal superior ha esperado que Benítez "lidere en esta provincia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyéndole al fiscal la investigación de los delitos para homologar en el sistema procesal penal al de los países europeos de nuestro entorno".

Algo que, ha dicho, "tiene que ir acompañado de otras reformas y, por supuesto, la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar nuestra autonomía funcional, organizativa, presupuestaria; reforzarla de mayor imparcialidad para evitar alguna injerencia que se pueda producir en nuestra institución".

Asimismo, ha elogiado la labor del fiscal saliente Juan Calvo-Rubio, que ha estado en el acto, al haber apadrinado al nuevo fiscal en el acto, en el que también ha participado la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz.