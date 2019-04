El Festival Internacional de Innovación Social 2019 reúne a más de 2.000 personas en Málaga

Publicado 27/04/2019 12:15:07 CET

Más de 2.000 personas se dieron cita este viernes en el Festival Internacional de Innovación Social 2019 (fiiS), que ha elegido Málaga para celebrar su primera edición en Europa, como parte de los actos de clausura del 'Foro de la Nueva Economía y la Innovación Social' (NESI Global Forum 2019).

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) acogió una combinación de música, charlas inspiradoras y actividades de innovación social para compartir nuevas ideas para mejorar el planeta a través de la participación ciudadana, según ha explicado la Diputación de Málaga en una nota de prensa.

El fiiS contó el viernes con la presencia de artistas como la cantante malagueña Dry Martina, que ha elegido este escenario para presentar su nuevo single en solitario 'Tú quieres mambo'; la gaditana Brisa Fenoy, que abandera en sus canciones el derecho a la igualdad; el grupo cordobés El Duende Callejero; y los también malagueños María Peláe, Frutería Toñi y la banda de música electrónica We are not DJS.

La música se intercaló con charlas e iniciativas sociales que están trabajando por construir un mundo mejor, más justo y solidario, donde las personas y el planeta son el fin último, no el medio. Durante la cita se han podido escuchar testimonios como el de Carlos Rodrigo, madrileño de 36 años que se ha convertido en entrenador de fútbol con licencia UEFA desde su silla de ruedas; o el de Jonathan Herzfeld, reconocido como uno de los Líderes Responsables 2018 de la Fundación BMW por su trabajo en la promoción de la innovación social en América Latina y el mundo.

Asimismo, se presentaron iniciativas como 'Málaga más bella', que pretende utilizar el arte urbano como medio de transformación social; Fundación Goteo, plataforma que promueve el crowdfunding para hacer realidad proyectos de innovación social; o Asociación Arrabal AID, que lleva a cabo proyectos de bioconstrucción, participación ciudadana y emprendimiento.

Además, los asistentes han disfrutado de más de 30 actividades preparadas por distintas organizaciones sociales y empresas que destacan por su innovación social, compromiso ambiental y desarrollo de empleo en la provincia de Málaga.

Tanto el fiiS, que llega España tras su paso por diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, como NESI Global Forum, están coorganizados por el Ayuntamiento de Málaga, el centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga, con el respaldo de CIFAL Málaga, dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).

Además, cuentan con la colaboración especial de la Wellbeing Economy Alliance (WEAll), una iniciativa global que conecta movimientos que trabajan para crear una economía al servicio de las personas y el Planeta. Otros colaboradores son BMW Foundation Herbert Quandt, Fundación Goteo, Totten y Asociación Arrabal.

Vice es medio colaborador, Cervezas Victoria ha sido la cerveza oficial del festival y Voi el 'partner' de movilidad, poniendo sus patinetes a disposición de los asistentes para que cuenten con un medio de transporte sostenible.

NESI GLOBAL FORUM

NESI Global Forum 2019 es una iniciativa impulsada por la Fundación Global Hub por el Bien Común en 2017 para co-crear una nueva economía más sostenible, justa, democrática y centrada en las personas. La Comunidad NESI (New Economy and Social Innovation) cuenta con una secretaría técnica que coordina toda su actividad, con una red de expertos que apoyan su desarrollo, con grupos que promueven proyectos a nivel local (NESI Local Hubs) y una comunidad NESI.

En 2017, se celebró la primera edición de NESI Global Forum en Málaga, que tiene carácter bianual, y del 24 al 26 de abril tendrá lugar la segunda edición en la capital de la Costa del Sol.