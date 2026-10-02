El Festival de Málaga entrega a Mira Sorvino una Biznaga de Honor en el marco de San Diego Comic Con

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, entrega una Biznaga de Honor a la actriz Mira Sorvino en el marco de la San Diego Comic Con Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, entregó este pasado jueves una Biznaga de Honor a la actriz Mira Sorvino, que participó en una charla sobre su vida y carrera en el marco de la San Diego Comic Con Málaga.

Este reconocimiento a la carrera de la oscarizada intérprete se produjo dentro de la sección Play One Series, una de las líneas de colaboración entre el certamen y la gran cita nacional del cómic, han informado desde el certamen.

La actriz Mira Sorvino, ganadora del Oscar y el Globo de Oro por su aclamada interpretación en 'Poderosa Afrodita', dirigida por Woody Allen, se consolidó como una de las actrices más destacadas de su generación gracias a una carrera marcada por la versatilidad y la constante búsqueda de nuevos retos interpretativos, han indicado en una nota.

Su filmografía incluye títulos como 'Mimic', película de ciencia ficción dirigida por Guillermo del Toro; 'Romy y Michele', convertida con el paso de los años en una auténtica película de culto; 'Summer of Sam' (Nadie está a salvo de Sam) de Spike Lee; y 'Un cruce en el destino', entre muchas otras producciones de cine y televisión, ya que también ha participado en series y miniseries.

El Festival de Málaga y San Diego Comic Con mantienen desde 2025 un convenio de colaboración que tiene como objetivo impulsar conjuntamente contenidos y actividades, reforzando la posición de Málaga como referente audiovisual y cultural a nivel nacional e internacional.

Con esta alianza, ambos eventos buscan la creación de sinergias entre estas dos citas culturales de la ciudad a través de ventajas cruzadas en la compra de entradas y contenidos específicos en la programación de esta próxima edición de la sección de la Comic Con.

Este acuerdo consiste un descuento cruzado de entradas por el que quienes hayan comprado entradas para San Diego Comic-Con Málaga obtendrán un descuento del 10% para el concierto The Animesy que tendrá lugar este viernes y este sábado, 3 de octubre (21,00 horas) en el Espacio Sohrlin Andalucía dentro de MOSMA Reloaded 2026-27, que forma parte de la programación de la temporada del Teatro Cervantes.

The Animesy es la primera orquesta sinfónica de Europa dedicada a la música del anime. Un total de 63 músicos interpretan en directo, con arreglos exclusivos, la mejor música anime; temas emblemáticos de apertura, cierre y bandas sonoras que han marcado a toda una generación, como Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer, Sailor Moon, las producciones más populares de Studio Ghibli. Málaga, además, será la primera ciudad del mundo en escuchar en directo Demon Hunter.

Por su parte, los socios de la tarjeta Soy Procultura, se benefician de un 20% de descuento en las entradas de San Diego Comic Con Málaga.

Además, hay un ciclo gratuito de proyecciones del 1 al 3 de octubre en el Cine Albéniz con tres películas en VOSE relacionadas con la programación e invitados de Comic Con: 'Persiguiendo a Amy', 'Mimic' y 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' (versión extendida).