El Festival de Málaga lanza la convocatoria de MAFF 2027, evento de coproducción de su área de Industria MAFIZ - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, lanza a partir de este miércoles la convocatoria de MAFF (Málaga Festival Fund & Co Production Event), evento que forma parte de su área de Industria MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone) y que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2027 en el marco del 30 Festival de Málaga.

MAFF está organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Festival de Málaga en colaboración con el ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales de España), la Caaci (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica), Ibermedia, Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs).

La inscripción de proyectos podrá realizarse online hasta el 22 de octubre de 2026 a través de la web de MAFIZ. El anuncio de los seleccionados se realizará en Ventana Sur 2026, ha indicado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

MAFF se concibe como un espacio de comunicación que facilita el diálogo entre productores de largometrajes latinoamericanos y europeos, en un encuentro de coproducción y de mercado.

Es un escenario que propicia el crecimiento artístico de los proyectos, la coproducción internacional, la red de contactos y aumenta sus posibilidades de financiación. MAFF concentra de forma inédita a los principales fondos de financiación de coproducciones internacionales que existen a nivel internacional en un solo lugar, Málaga.

Por otro lado, han señalado que MAFF, que celebra en 2027 su décima edición, tiene como objetivos seleccionar, orientar y proporcionar asesoría creativa, económica y financiera para generar proyectos audiovisuales viables y de calidad que faciliten su inserción en el mercado mundial y contribuir así a la internacionalización de los proyectos e impartir formación y entrenamiento personalizado a productores y directores, de acuerdo con las necesidades de los equipos que integran los proyectos seleccionados, con el propósito de adquirir herramientas que se pondrán al servicio en las instancias presenciales de encuentros de negocios en la ciudad de Málaga.

También promover la innovación en los modelos de negocio y de producción del nuevo cine de largometraje con potencial de coproducción internacional, para su posterior distribución y comercialización en diferentes mercados y a través de distintas modalidades; y ser la plataforma de comunicación y networking de referencia, donde profesionales de la industria puedan reunirse y conocer en etapas primigenias los proyectos que se están gestando.

Además, generar espacios de reflexión, debate y discusión respecto a las temáticas propias que se desarrollan en el ecosistema audiovisual global y que inciden en los proyectos que forman parte del catálogo del MAFF; e insertar a los nuevos players de la industria audiovisual iberoamericana y crear nuevos contenidos en diálogo con las audiencias: nuevos y diversos públicos que forman parte de nuestra actividad audiovisual en permanente crecimiento.