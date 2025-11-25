El Festival de Málaga promocionará el audiovisual español en Ventana Sur de Buenos Aires

En la cuarta edición de Spanish Screenings On Tour MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Spanish Screenings on Tour celebrará su cuarta edición en Buenos Aires (Argentina), en el marco de Ventana Sur, que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre. Spanish Screenings on Tour, organizado por el Festival de Málaga (Ayuntamiento de Málaga), tiene por objetivo reforzar y abrir nuevas oportunidades de negocio para la industria audiovisual española y su internacionalización. Con este fin, lleva a cabo acciones itinerantes para fomentar su venta y promoción en territorios estratégicos.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para reforzar el papel de España como Hub audiovisual de Europa y está impulsada por el Ministerio de Cultura a través del ICAA y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de ICEX España Exportación e Inversiones. Sus ejes transversales son igualdad, diversidad, transparencia y sostenibilidad, han indicado desde el Festival de Málaga en un comunicado.

Spanish Screenings on Tour 2022 se celebró en Ventana Sur (Buenos Aires, Argentina); en 2023, tuvo lugar en MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo (Roma) y en 2024 viajó al American Film Market (Las Vegas, Estados Unidos).

Ventana Sur es el mercado más importante de contenidos audiovisuales de América Latina, una cita obligada en la agenda de los distribuidores y compradores de la industria internacional. Desde 2009 el evento está organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en colaboración con el Marché du Film-Festival de Cannes y para la edición 2024, se sumó la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), para organizar por primera vez el mercado en Uruguay.

En 2025 la cita regresa a Argentina: Ventana Sur tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre en Buenos Aires, marcando una nueva etapa, con la renovación de su marca y sus secciones. El evento recibe cada año a más de 2.000 acreditados, entre los que se encuentran más de 150 compradores y vendedores de los cinco continentes, así como representantes de las cadenas y plataformas internacionales más importantes.

En el mercado, pueden reunirse con los productores de contenidos en rondas de negocios, sesiones de pitching y reuniones individuales; tienen acceso a mesas redondas, actividades específicas para productores con proyectos en desarrollo, workshops, charlas y conferencias sobre temas de actualidad con visión de futuro.

Bajo el lema 'Spanish Audiovisual: Creativity, Diversity and Success', Spanish Screenings on Tour 2025 apoyará la presencia de la industria audiovisual española en este mercado estratégico. Una oportunidad única, a través de la cual se busca potenciar la internacionalización del audiovisual español en todos sus géneros y formatos y en diferentes etapas de desarrollo y producción.

ACTIVIDADES

Las actividades que se llevarán a cabo en Ventana Sur se concentran en una intensa jornada de trabajo diseñada para diversos perfiles, que tendrá lugar el 4 de diciembre en el Palacio Libertad, sede de Ventana Sur.

En concreto, comenzará a las 10.00 horas con una serie de actos, bajo el título 'Talento en acción. Una mañana perfecta', que incluirán un encuentro con los creadores de contenidos ganadores de la última edición de Hack Málaga; y un encuentro con algunas de las empresas más importantes de nuestro audiovisual (Latido Films, Filmax, Film Factory, Bendita Films, Begin Again, Sideral, Cinema Republic) que darán a conocer el cine español venidero 2026.

Tras la celebración de un cóctel de networking, comenzarán las sesiones de tarde, bajo el título 'España en coproducción: una tarde de intercambio creativo'. El periodista John Hopwell (Variety) charlará con María Luisa Gutiérrez, productora y fundadora de Bowfinger, sobre la forma de trabajar de esta empresa, bajo cuyo sello se encuentra un amplio catálogo de producciones que supera los 40 títulos, incluyendo las películas más taquilleras del cine español como las sagas Padre no hay más que uno y A todo tren, récord de espectadores desde 2019.

Continuará con la actividad 'Uniendo creatividades: coproducir con España', un case study de éxitos de coproducción entre Argentina y España, con la participación de María Luisa Gutiérrez (Bowfinger) y Agustín Bossi (Pampa Films). Hablarán sobre cómo las coproducciones dan acceso a nuevos mercados y audiencias y las estrategias para alcanzar objetivos comunes, beneficios y éxitos mutuos.

Posteriormente, se celebrarán dos talleres en simultáneo, con Francisco Menéndez y Sidney Borjas, dirigidos a proyectos audiovisuales seleccionados en las distintas secciones de Ventana Sur 2025. El objetivo es ofrecer un espacio práctico y de intercambio donde productores y creadores fortalezcan sus conocimientos sobre propiedad intelectual y estrategias de desarrollo.

Cada taller contará con cinco casos seleccionados que servirán como ejemplos de buenas prácticas para la audiencia, fomentando el diálogo y la comprensión de las nuevas legislaciones y derechos vinculados a propiedad intelectual, así como herramientas para realizar coproducciones exitosas con España.

Finalizará la jornada con el anuncio de proyectos seleccionados del evento MAFF-Málaga Fund & Coproduction Event -evento de financiación y coproducción del Festival de Málaga. Contará con Camilo Vázquez, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales (ICAA); Ralph Haiek, director ejecutivo de Ventana Sur y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.