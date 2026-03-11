El Festival de Málaga recibe a una familia marcada por la enfermedad con 'Yo no moriré de amor'

Rueda de prensa de 'Yo no moriré de amor' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Marta Matute ha presentado este miércoles 'Yo no moriré de amor' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. Este largometraje es el debut cinematográfico de su creadora, y viene respaldado por el Premio SGAE de guión Julio Alejandro que logró en 2021.

'Yo no moriré de amor' es la historia de Claudia, una joven de 18 años que no quiere ser una heroína. La enfermedad de su madre irrumpe como una tormenta silenciosa que obliga a redefinir los roles en una familia que lleva tiempo desconectada.

Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad, que transformará los vínculos entre toda la familia.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido la directora Marta Matute, acompañada por Júlia Mascort, Sonia Almarcha, Tomás del Estal y Laura Weissmahr, intérpretes, además del productor José Esteban.

"La película está inspirada en una experiencia personal", ha confesado la directora y guionista de 'Yo no moriré de amor'. "Mi madre enfermó cuando ella era muy joven y mis hermanas y yo tuvimos que cuidar de ella junto a mi padre", ha añadido.

'Yo no moriré de amor' tiene mucho trabajo y compromiso en su origen: "Es el resultado de cinco años de trabajo", ha compartido la cineasta madrileña. "La intención es acompañar a las personas que están pasando por una situación parecida. Para mí era importante mostrar los momentos en los que quizá yo me sentía más sola y más frustrada", ha señalado Marta Matute.

"A mí me hubiera gustado ver una película donde a los personajes les pasara lo mismo que a mí. Esa ha sido la motivación que me ha empujado a hacer esta película durante todos estos años", ha expresado la directora de 'Yo no moriré de amor', un largometraje sobre una familia cruzada por el dolor y la enfermedad.

Para escribir y rodar 'Yo no moriré de amor', la directora y guionista ha puesto su vida en el papel y la cámara: "He seguido mucho mi experiencia personal. Quería ser muy fiel a lo que yo había vivido". De hecho, Marta Mature ha reconocido que "el personaje de Claudia soy yo".

"Nunca había hecho cine. Para mí el cine es una cosa muy compleja, más que el teatro porque a lo mejor estás haciendo una escena un nivel emocional alto y de repente la estás diciendo a un trozo de celo fluorescente", ha compartido la actriz Júlia Mascort, quien ha interpretado a Claudia, personaje nacido de la experiencia de la directora.

Por su parte, la actriz Sonia Almarcha tuvo que afrontar el desafío de dar vida a la desaparecida madre de la directora. "Marta me enseñó vídeos de su madre, fotos de su madre... tengo para tener un álbum. Me dio todo el material y me llevó a su casa a estar con su padre, que está pasando por esa demencia ahora", ha explicado la actriz.

"Quería ser muy honesta. Me preocupaba mucho todo el rato que no se viera a una actriz 'haciendo de', porque me parecía muy delicado", ha dicho Sonia Almarcha. "Es que Sonia lo hace con rigor", ha sumado la directora, que ha recordado el comentario de una de sus hermanas al ver escenas de la película :"Es que es mamá".

El origen del título de la película, 'Yo no moriré de amor', se remonta a los días en la que la madre de la directora aún vivía. "Me acuerdo de salir de la residencia e ir caminando por la calle y pensar: 'Yo ya no voy a morir de amor'. En el sentido de: '¿Qué va a superar esto? Pues sí, me enamoraré, romperé con la gente, lo pasaré mal, pero yo no podré morir de amor".