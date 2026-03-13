El Festival de Málaga recibe un poco de la dura poesía de la realidad con 'Ángeles'

La directora argentina-mexicana Paula Markovitch ha presentado 'Ángeles' junto a la actriz Ángeles Pradal y la productora Paulina Villavicencio. - FESTIVAL DE MÁLAGA

La directora Paula Markovitch ha presentado este viernes 'Ángeles' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. La cineasta argentina-mexicana llega al certamen malagueño con otra de sus cintas que giran en torno a la infancia.

En 'Ángeles', una niña de catorce años, dulce y furiosa, vende golosinas en la calle junto con su pequeña hermana. David, de cincuenta y tantos, trabaja en un estacionamiento. Ambos conversan, se refugian del calor en los autos estacionados, encienden el clima y toman el fresco. Una tarde David le confiesa a Ángeles su intención de acabar con su propia vida. En lugar de disuadirlo, Ángeles decide ayudar a su amigo.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido la directora Paula Markovitch, acompañada por la actriz Ángeles Pradal y la productora Paulina Villavicencio.

"Es una obra que escribí especialmente para la actriz que está aquí, Ángeles Pradal. Yo escribí la historia para ella porque ya trabajamos juntos en 2016. Hicimos una película que se llama 'Cuadros en la oscuridad,' donde ella tenía ocho años de edad", ha comentado la directora Paula Markovitch sobre el origen de 'Ángeles'.

Markovitch es una cineasta cuya filmografía siempre gira alrededor de la infancia: "Yo parto de considerar al niño un gran artista. Yo no trabajo con el niño pensando que tiene habilidades menores, o que necesita una contención especial, sino al revés: pienso que el niño tiene una dignidad, un misterio, una verdad que muchas veces cuando crecemos como adultos enmascaramos culturalmente".

Su manera de trabajar con la actriz Ángeles Pradal fue "en torno a intensas improvisaciones donde yo le hablaba a la verdad de su alma, sin suavizar el dolor. Porque eso es otra cosa: los niños sienten con la misma dimensión que los adultos la pasión, el miedo, el odio, el amor", según ha explicado la directora argentina-mexicana.

Una de las claves de su colaboración está en tratar los temas como la muerte o la dureza de la vida "sin suavizar, para que ella como actriz y con su enorme talento tenga la herramienta dramatúrgica para experimentar plenamente los momentos de la ficción", ha compartido la directora de 'Ángeles'.

"El trabajo con Paola ha sido una experiencia muy linda", ha subrayado la joven actriz Ángeles Pradal. Pero el rodaje y la producción no estuvieron exentos de dificultades: "Lo hicimos en medio de la pandemia y estuve medio enferma, pero pude terminar la película. Costó, pero por fin se terminó", ha indicado la actriz mexicana.

Ángeles Pradal, gracias al trabajo con Paula Markovitch, sus indicaciones y la máxima de buscar la improvisación, ha resaltado que en la película "fui más yo. No tenía que leer un guión, sólo dejar que fluyera".

Paula Markovitche ha reconocido cuál es su "búsqueda como artista": nada menos que cuestionar "los límites borrosos entre la realidad y la ficción". De tal manera es así, que ha afirmado que en sus películas le pide "a la realidad que nos aporte su misterio, su magia, su poesía. A mí me interesa especialmente convocar en mis obras la poesía de la realidad".