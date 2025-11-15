El festival Moments se despide este fin de semana tras presentar a casi 100 artistas en 25 espacios

El concierto de presentación de su nuevo trabajo 'Mea Culpa' de la banda malagueña Orina en el Teatro Cánovas ha sido una de las propuestas del Moments Festival, que este sábado 15 de noviembre trae a Quetin Gas & Los Zíngaros a Cochera Cabaret. - MOMENTS FESTIVAL

MÁLAGA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Moments Festival despide este fin de semana en Málaga su duodécima edición consolidado como el festival de arte y cultura contemporánea más importante de la ciudad, convertido ya en una tradición, con un formato y unas propuestas únicas que lo distinguen dentro del panorama nacional.

Desde el pasado 16 de octubre, se han programado más de 130 actividades en 45 espacios de sus tres sedes, Málaga, Madrid y Sevilla, que han reunido hasta el momento a más de 25.000 personas y que esperan concluir con casi 30.000 asistentes gracias a las últimas citas y las exposiciones vigentes hasta diciembre, todo un récord de asistencia.

La inauguración de las muestras de Marcos Sevilla, Pilar O'Connor y Marta Pozas, el concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros y la fiesta de aniversario de Drunk-O-Rama, que cuenta con exposiciones, conciertos, talleres y murales, pondrán el broche de oro a un mes de arte, música, fotografía, diseño, artes escénicas, literatura, pensamiento y cultura urbana.

Desde la organización señalan en un comunicado que la edición de 2025 ha sido especialmente memorable por la respuesta del público, que ha llenado todo tipo de actividades realizadas en 25 espacios de la ciudad, desde museos, teatros y centros culturales de primer nivel a sedes más alternativas que han alojado conferencias, talleres, encuentros, conciertos, inauguraciones y fiestas con casi un centenar de artistas implicados.

De la completa agenda de propuestas, han brillado con mayor intensidad citas como el concierto de Ray Barbee, el ciclo 'Designarium' junto a Realmente Bravo y Luz Moreno Pinart, el Clubmom con Samuel Párraga, así como los directos de presentación de los nuevos discos de Orina y Nadolibre en el Teatro Cánovas.

En el terreno expositivo, las muestras de Nika Art Gallery han recibido una afluencia destacada, mientras que acciones como la intervención de Idoia Cuesta en Indi Cold, los ciclos Electroversos y Fistrosofía y la participación de grandes figuras del panorama nacional como Luz Moreno, Ricardo Cases y Antonio Xoubanova y Joaquín Vila, han subrayado el alcance y la calidad del festival.

TAMBIÉN EN MADRID Y EN SEVILLA

En Madrid y en Sevilla también han destacado actividades como la exposición de la leyenda del skate, fotógrafo y músico Ray Barbee, las muestras de Sofía Moro, Rocío Madrid, Alexander Gross, Marisa Maestre y Alejandra Amere, los talleres fotográficos y los conciertos de Beta Máximo y Bonaerense.

Como explica Juanjo Fuentes, director de Moments Festival, las tres sedes se conectan a través de actividades compartidas y amplifican la dimensión del evento nacido y hecho desde la capital malagueña. "Madrid y Málaga se conectan y crean sinergias. Moments actúa como un puente que comparte actividades y nos invita a descubrir nuevos talentos del arte contemporáneo. La cita madrileña representa crecimiento, consolidación y, sin duda, nuestra segunda casa", apunta.

El 12 Moments Festival ha toncado una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas. Este evento único del arte popular independiente, regresa como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles.