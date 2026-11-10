FIAX reúne en Vélez-Málaga a más de 5.000 visitantes y 93 entidades y reconoce "a quienes sostienen el sector primario"

El presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, en rueda de prensa junto la presidenta de la asociación Impulsa Axarquía, Cynthia Díaz, y al vicepresidente, Manuel Martín. - IMPULSA AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria FIAX. Raíces con Futuro ha reunido entre el 23 y 25 de octubre en su primera edición en el recito ferial de Vélez-Málaga a más de 5.000 visitantes, 65 expositores, 36 ganaderías y la colaboración de 93 entidades y empresas.

Organizada por la Asociación Impulsa Axarquía, la feria ha reunido agricultura, ganadería, pesca, maquinaria, gastronomía, artesanía, formación e innovación. De este modo, empresas, asociaciones, instituciones y ciudadanía han compartido un espacio concebido para "reconocer a quienes sostienen el sector primario y conectar su trabajo con nuevas oportunidades", según ha detallado la asociación a través de un comunicado.

Para sus promotores, convertir FIAX en realidad constituye el logro de "reunir voluntades y levantar un proyecto de esta dimensión desde la comarca". En contexto, el presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha acompañado en la rueda de prensa a la presidenta de la asociación Cynthia Díaz y al vicepresidente Manuel Martín.

Martín ha dado la enhorabuena a Impulsa Axarquía por la organización de esta Feria que ha puesto de relieve "el peso que el sector primario tiene en esta comarca. Y además lo ha hecho vinculándolo a la gastronomía y con ello al papel que ésta juega en nuestra oferta turística".

También ha destacado "el espacio que han tenido nuestros pueblos y el reconocimiento identitario de comarca". Además ha hecho mención al hecho de que ese evento haya "conectado a las generaciones en torno a un sector vital que abarca el campo, la ganadería y la pesca".

Por último ha felicitado a Impulsa Axarquía por la puesta en marcha de esta iniciativa "que aunque con los errores de una primera edición, confío en que se aprenda de ellos, para lograr una segunda convocatoria que vuelva a aunar a privados y administraciones en torno al sector primario, imprescindible para nuestra economía y para la creación de empleo en la comarca".

Con Italia como país invitado, FIAX ha sido escenario de la firma de acuerdos internacionales y del hermanamiento entre la Axarquía y la ciudad siciliana de Noto, con la participación del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín, y del alcalde de Noto, Corrado Figura. Fruto de este hermanamiento se han cerrado proyectos formativos con Italia "que se presentarán próximamente".

Tal y como ha concretado la asociación, esta relación abre vías de cooperación económica, cultural y turística de promoción de productos autóctonos y de intercambio de conocimiento. La presencia de representantes y emprendedores de Bolivia amplió también la dimensión internacional de una feria que nace en la Axarquía con "voluntad de conectar el mundo".

Asimismo, la participación de centros educativos de la zona y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con especial protagonismo de la Formación Profesional Dual, ha situado la relación entre educación y empresa entre los ejes fundamentales de FIAX.

"El futuro del sector necesita jóvenes que descubran sus posibilidades y empresas capaces de encontrar a los profesionales que requieren. Acercar el alumnado a la realidad del trabajo, mostrar los oficios y conectar el aprendizaje con las necesidades del territorio es una apuesta por el empleo y el relevo generacional", ha apostillado la asociación.

Desde FIAX se trabaja también para contribuir a la disponibilidad de mano de obra formada y cualificada, una necesidad esencial para mantener la actividad y acompañar el crecimiento de las empresas. Al hilo, la participación de 36 ganaderías ha puesto de manifiesto la fuerza de una actividad vinculada a nuestra economía rural, nuestra historia y nuestra identidad.

Las exhibiciones y el contacto con el público han permitido acercarse al trabajo de quienes cuidan los animales, conservan conocimientos y mantienen vivos unos oficios "que merecen reconocimiento y continuidad".

FIAX seguirá promoviendo y dando visibilidad a la ganadería, "escuchando a sus profesionales y creando espacios para mostrar su valor, sus necesidades y sus oportunidades de desarrollo". La presencia de empresas y maquinaria ha completado esa mirada al sector, "incorporando los equipos y las herramientas que acompañan al trabajo diario y la modernización de las explotaciones".

El Reto MasterChef World ha aportado una "proyección excepcional" a esta primera edición, según ha valorado la asociación. El equipo rojo y su delantal con el nombre de Impulsa Axarquía prolongan la presencia de la comarca más allá de los días de feria.

El recorrido continúa en noviembre con la semifinal y la superfinal, dentro del proceso que elegirá quién dará el salto al programa de televisión MasterChef España. Con cada nueva eliminatoria, el delantal lleva el nombre de Impulsa Axarquía a las ciudades que acogen el concurso y a los contenidos que se comparten en torno a él. "Es una oportunidad de visibilidad que sigue creciendo: la Axarquía vinculada al talento culinario, a la experiencia de los participantes y a una conversación que alcanza nuevos públicos", han indicado.

Los espetos también se han hecho virales, a través de las publicaciones de participantes que compartieron el trabajo de los profesionales. El oficio, las brasas y el producto "han llevado una de nuestras tradiciones más reconocibles a nuevas miradas y pantallas".

Málaga Gastronómica, las empresas de Sabor a Málaga, las demostraciones culinarias, las catas, las degustaciones y la Zona Fuego, con espetos y asados, acercaron al público la riqueza de nuestra gastronomía.

Las exhibiciones, la muestra canina y las actividades familiares completaron una experiencia abierta a distintas generaciones. Manuel Martín y Cynthia Díaz, promotores de FIAX, agradecen la confianza de los expositores, las ganaderías, las empresas, los profesionales, los equipos de trabajo y las más de 5.000 personas que visitaron esta primera edición.

La organización expresa un agradecimiento especial a Viveros Brokaw, patrocinador oficial del área agrícola, por "apostar por el proyecto y acompañar su puesta en marcha". Asimismo, reconoce la participación de Sabor a Málaga y el respaldo de la Junta, la Diputación Provincial de Málaga, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Su implicación ha contribuido a hacer posible un encuentro que conecta "promoción económica, identidad territorial y oportunidades para el sector". La implicación de nuestros municipios es fundamental para que iniciativas como FIAX "crezcan con sentido comarcal y contribuyan a dar visibilidad al talento, los productos y las posibilidades de todo el territorio".

FIAX también ha reconocido a las asociaciones de todos los ámbitos que trabajan por la comarca y apoyan su desarrollo. "Su cercanía, su capacidad de movilización y su compromiso cotidiano forman parte de la fuerza de la Axarquía", han señalado.

Las relaciones profesionales iniciadas en FIAX tendrán continuidad el 20 de noviembre, con un encuentro entre productores y chefs de la zona, responsables de restaurantes y jefes de compras de tiendas gourmet y supermercados, mediante reuniones previamente concertadas. La cita "busca facilitar conversaciones concretas sobre productos, necesidades de compra y posibilidades de suministro, y convertir los contactos en relaciones comerciales", han concluido.