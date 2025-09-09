La Fiesta de Viñeros de Moclinejo (Málaga) cumple 25 años con un tributo a quienes mantuvieron la uva moscatel

MOCLINEJO MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de Viñeros del municipio malagueño de Moclinejo cumple 25 años con un tributo todas las generaciones que han mantenido la uva pasa moscatel en la Axarquía.

Así lo ha informado en rueda de prensa el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Moclinejo, Antonio Muñoz y el concejal de Turismo, Pedro Blanco, con quienes ha informado este martes de que la XXV Fiesta de Viñeros tendrá lugar el próximo domingo, 14 de septiembre, y de que "se trata de una fiesta que muestra con orgullo el legado de muchísimas generaciones de agricultores y agricultoras".

Martín ha manifestado que las distintas generaciones de agricultores "han mantenido las viñas en sus laderas escarpadas a pesar del duro trabajo y de su escaso rendimiento frente a otros cultivos emergentes".

Estos "han conservado los lagares, los paseros, las tradiciones que giran en torno a este cultivo y han elaborado vinos dulces, tintos y blancos que han paseado el nombre de Málaga por diferentes continentes", ha resaltado Marín, quien ha felicitado "al Ayuntamiento y a todas las personas de Moclinejo, tierra de viñas por excelencia, por la defensa que hacen a la Moscatel y por su contribución al Sipam de la uva pasa declarado por la FAO en 2018 en Roma (Italia)".

El presidente de la Mancomunidad Costa del Sol ha recordado que fue "el primer cultivo de Europa en convertirse en Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam)" y ha invitado "a todos los malagueños y malagueñas a que vengan a este domingo a Moclinejo para disfrutar de la belleza de su casco histórico, de la música de verdiales, del buen vino, la rica gastronomía, y por supuesto, de las uvas.

"Con el 'Día de Viñeros' nos reconocemos como territorio Sipam y cuya distinción nos hace protagonistas de un proyecto común denominado 'Corazón Moscatel'", ha expresado por su parte el alcalde, quien ha recordado que "Moclinejo rinde homenaje a la excepcional y noble tarea del campo, de la vendimia, de la elaboración del vino y de la imagen del moscatel, un referente en tradición y singularidad turística en la provincia".

Al respecto de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial por la Diputación de Málaga, Muñoz ha resaltado que "reúne en un solo día los atractivos y costumbres de nuestra tierra y de nuestra gente, que con agrado y hospitalidad reciben a los visitantes".

Asimismo, ha destacado que la festividad recoge "rincones blancos con coloridas flores, llenos de encanto, el sabor de las uvas, el museo bodega que abre sus puertas siendo la más fiel recreación del trabajo, del esfuerzo y del resultado más noble, el vino moscatel".

El regidor, además, ha explicado el programa que comenzará a las 11.30 horas con una misa de bendición de la uva en la que intervendrá el Coro Aires de la Axarquía y continuará a las 12.30 horas cuando el periodista Javier Almellones ofrecerá el pregón de la XXV Fiesta de Viñeros.

Las personas e instituciones premiadas este año "por su relevancia cultural, turística, social y deportiva así como a vecinos y vecinas que dedicaron su vida, con esfuerzo, tesón y cariño a las labores de la vendimia" son: En el premio Corazón Moscatel, el diseñador de moda, Alejandro de Miguel; en el Moscatel Málaga, el cocinero malagueño José Carlos García; y en el Moscatel Especial, Proyecto Hombre.

Además, galardonados con el Moscatel Moclinejo han sido Salvador Heredia Moreno y Adela Vara Díaz; y con el Moscatel El Valdés, Adela Bravo Paniagua y Manuel Montañez Montañez.

El punto final del acto lo pondrá la banda de música Nuestra Señora de Gracia, tras lo que se realizará un recorrido estilo Montes, que será acompañado por Panda de Verdiales de Moclinejo, hasta el lagar de la pisa, donde se podrá contemplar el ritmo de los pisadores para la obtención del jugo moscatel en directo.

A las 12.30 horas habrá bailes de rueda y hasta las 15.00 horas se podrá participar en el taller de picado, criba y tendido y pisa de la uva. Sobre las 15.30 horas tendrá lugar la paella popular, que tendrá un precio de un euro y será a beneficio de una asociación local.

Posteriormente habrá borrachuelos caseros, mientras suena la música de Abelito y terrones y del grupo Al Liquindoi. Además, se elegirá al Mister y a la Dama de Viñeros 2025 y a las 20.30 horas actuará Manzanita. También habrá un 'freetour' para 20 personas, que requiere de inscripción previa, y un servicio de ludoteca de 12.00 a 18.00 horas.

De 12.30 a 15.00 horas, en diferentes calles del pueblo, se ofrecerán degustaciones de vino y uva moscatel y a las 18.00 horas habrá degustación de borrachuelos en el edificio Cepa.

Mientras, desde las 12.30 a las 18.00 horas se podrán visitar la exposición 'Ventanas al arte y al moscatel' en la Sala de Exposiciones Antonio Segovia Lobillo y hasta las 16.00 horas, el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera. De 12.30 a 15.00 horas en el lagar de la pisa habrá bailes de rueda y el taller de picado, criba, tendido y pisa de uva.