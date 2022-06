La Filmoteca de Andalucía homenajea a Juan Diego con la proyección este martes de 'El séptimo día' en el Teatro Cánovas

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico recuerda al recién fallecido actor Juan Diego con la proyección este martes en el Teatro Cánovas de Málaga de una de las cintas más emblemáticas del director Carlos Saura, 'El séptimo día', donde el actor desempeñó un trabajo que fue reconocido en diversos premios.

El filme se inspira en los sucesos de Puerto Hurraco, en los que fallecieron nueve personas a manos de dos hermanos y otras muchas quedaron heridas. Entre sus protagonistas, Juan Diego, José Luis Gómez y Victoria Abril. La proyección será a las 20 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Dos familias llevan años disputando por las lindes de sus propiedades, situadas en un pueblo del interior peninsular español. Las rencillas llevan derramada mucha sangre cuando Isabel, la adolescente primogénita de una de las dos familias, intenta averiguar el verdadero origen del atroz enfrentamiento.

Ayudada por Chino, su primer novio, Isabel descubre que todo se debe a un antiguo amor no correspondido, cuyo recuerdo todavía late en las venas de Luciana. Y Luciana no sólo no está dispuesta a olvidar, exige de sus hermanos la venganza que, como mujer, no puede llevar a cabo con sus propias manos. Una venganza que pagará el pueblo entero con su sangre.

Lo interesante de 'El séptimo día' reside en comprobar de qué manera el realizador aragonés desarrolla ese estilo propio, esa poética personal, y lo hace funcionar en el conjunto de un relato que, a pesar de su violencia y su crueldad, rehuye el efectismo y esquiva la lágrima fácil sin por ello resultar menos impactante y conmovedor.

Saura ofrece un relato apoyado en la sugerencia y en lo atmosférico. Lejos de pretender reproducir documentalmente el crimen real, el filme está construido desde la narración en pasado (confesión a la cámara, voz en off) de una quinceañera que sobrevivió a la matanza (Isabel: Yohana Cobo), lo cual confiere a la trama una tonalidad a medio camino entre la crónica de sucesos y la evocación subjetiva, y por tanto deformada, sobre los mismos, han indicado desde la Junta de Andalucía.

En 'El séptimo día' Saura destacó el ambiente cerrado de los pueblos, las rencillas que cohabitan con los vecinos, los odios y rencores que acompañan a las familias de generación en generación. La película tiene escenas de mucha violencia, pero siempre están justificadas.

El reparto es excepcional y tanto Juan Diego, como Victoria Abril, Rafael Palmero y el propio Saura, fueron nominados ese año a los Goya. Sus excelentes intérpretes, contenido tono dramático y solidez narrativa acaban erigiendo 'El séptimo día' en la mejor película de ficción de Saura desde '¡Ay, Carmela!'. La cinta, de 106 minutos y en color, podrá verse en el Teatro Cánovas el martes 7 de junio a las 20 horas.