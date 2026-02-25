Fintech de la Universidad de Málaga presenta su laboratorio que conecta transformación digital y análisis financiero

La cátedra Fintech de la UMA presenta su laboratorio que conecta transformación digital y análisis financiero - UMA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cátedra FinTech de la Universidad de Málaga (UMA) ha presentado ante más de 150 estudiantes, docentes y profesionales del sector financiero y tecnológico el FinTech Lab, una iniciativa estratégica desarrollada junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en colaboración con la compañía tecnológica TradingView.

Según destacan desde la UMA en un comunicado de prensa, el Fintech Lab nace con una vocación clara: integrar el conocimiento financiero tradicional con las tecnologías más avanzadas aplicadas al análisis de mercados, la interpretación de datos y la toma de decisiones basada en herramientas profesionales utilizadas a nivel internacional.

Esta iniciativa permitirá al alumnado acceder a entornos reales de trabajo, potenciando habilidades técnicas en análisis técnico, lectura de gráficos, gestión del riesgo y comprensión de dinámicas de mercado, al tiempo que desarrolla competencias digitales altamente demandadas por el sector.

La presentación del laboratorio tuvo lugar en la Facultad de Económicas, en una jornada en la que participaron, entre otros, la decana del centro, Ana José Cisneros; el director de la Cátedra FinTech, Jesús Molina, y Josep Pocalles, en representación de TradingView, junto con alumnos y profesores, que explicaron el funcionamiento del FinTech Lab, además de mostrar varias innovaciones.

Todos ellos coincidieron en subrayar la importancia de reforzar la conexión entre universidad e industria en un contexto donde la transformación digital redefine las competencias profesionales del ámbito financiero. Todo ello, orientado a la innovación y la empleabilidad.

TRASCENDER AL MODELO ACADÉMICO

Para la UMA, el éxito de convocatoria evidencia la necesidad de espacios formativos que trasciendan el modelo académico tradicional y se alineen con las exigencias del ecosistema fintech actual. Con el Fintech Lab, la universidad malagueña fortalece su posicionamiento como referente en innovación educativa, transferencia de conocimiento y colaboración estratégica con el tejido empresarial.

"La cátedra FinTech reafirma así su compromiso con la formación de talento especializado y con la creación de puentes sólidos entre el ámbito académico y el profesional, contribuyendo al desarrollo del ecosistema financiero-tecnológico a nivel nacional e internacional", concluyen.