Fiscalía de Málaga registra 66 expedientes de reforma de menores por acoso escolar y 44 por violencia de género en 2025

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MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Andalucía señala que en 2025 se iniciaron en la provincia de Málaga 66 expedientes de reforma en menores relacionados con violencia escolar o acoso escolar y 44 procedimientos por violencia de género; así como 139 en materia de violencia doméstica.

Así consta en la memoria de la Fiscalía, consultada por Europa Press, en la que se señala que la provincia malagueña registra 66 de los 150 expedientes de reforma incoados en toda Andalucía por acoso escolar y 44 de los 125 relativos a la violencia de género. Además, constan 43 procedimientos en materia de abusos sexuales.

Al respecto de esta violencia machista, la Fiscalía andaluza considera "fundamental" el aspecto educativo, tanto en el seno de la familia, "con la trasmisión de valores como el respeto, el esfuerzo, el sacrificio y a veces con la imposición de límites", como en el sistema educativo y en la propia sociedad en general, apostando por políticas de apoyo a la igualdad.

También se señala que el absentismo sigue ocupando "un alto número de los expedientes de riesgo", aunque precisa que "si bien su remisión a Fiscalía se hacen con mucho retraso, en la mayoría de los casos cuando los menores están cercanos a la edad de 16 años, por lo que existe la sensación de cierta impunidad y que el mismo no acarrea consecuencia alguna".

A nivel organizativo, la Fiscalía de Menores de Málaga señala la necesidad de instaurar la guardia de 24 horas, teniendo en cuenta la carga de trabajo y que cuenta con tres secciones de menores.

NARCOTRÁFICO

Otro aspecto que se extrae de la memoria es la importancia del tráfico de drogas y señala que la Costa del Sol mantiene la actividad de tráfico de cocaína, "con el puerto de Málaga como puerta de entrada en la zona", apuntando también a otras sustancias como la marihuana.

En el caso de la marihuana, indica que en Málaga, particularmente en la Costa del Sol, el cultivo "convive con redes transnacionales que articulan la exportación y cada vez más el blanqueo de capitales, aprovechando una economía de servicios con alto volumen en efectivo y un mercado inmobiliario dinámico.

También hace referencia a la violencia asociada al narcotráfico y en concreto alude a la apertura de 77 procedimientos penales por tenencia de armas en la provincia de Málaga.

De hecho, el documento recoge que ya la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, advirtió de "la consolidación y fuerte repunte de nuevas formas delictivas contra la libertad sexual y los fallecimientos violentos, tentativas y lesiones, apuntando a la provincia de Málaga solo en fallecimientos en todas sus formas con 156 procedimientos, frente a los 72 del año anterior, muchos de ellos ligados a ajustes de cuentas del narcotráfico".

No obstante, según las cifras que recoge la Fiscalía, en 2025 se produjo una disminución "en las formas delictivas más graves de delitos contra la vida". En este punto, consta la incoación de 58 diligencias previas por homicidio, frente a las 124 de 2024; lo que supone una disminución del 53,2%. Se contabilizan hasta ocho casos de asesinato, frente a los 16 que fueron contabilizados en el año anterior; lo que implica una disminución del 50%.

En general, según el texto de la memoria, en la provincia de Málaga se incoaron en 2025 un total de 49.302 causas frente a las 62.583 del año anterior, lo que representa una disminución del 21,2%. En la Fiscalía de Área de Marbella las incoaciones aumentaron un 3,5%.

En violencia machista, se señala el nuevo servicio de guardias diarias en Málaga tras la creación del cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer, lo que ha propiciado la consolidación de la especialización dado que se ha instaurado el sistema de guardia por órgano judicial de forma rotatoria.

También reseña la comarcalización de partidos judiciales como por ejemplo Málaga y Torremolinos o Marbella y Estepona que "supuso primar la especialización en juzgados únicos y exclusivos y ha sido un nuevo reto al que nos hemos enfrentado este año con la densidad de asuntos asumidos en los juzgados comarcalizados".

Sobre criminalidad informática, la Fiscalía destaca "la proliferación de macrocausas de estafas informáticas al unificar la Policía o la Guardia Civil en un solo atestado el estudio de numerosas denuncias cuando existe entre ellas un punto de unión". No obstante, dice que se observa un descenso de los procedimientos incoados que pasan a 31; sin embargo, se ve un aumento de los procedimientos calificados, que pasan de 83 a 92.

En lo que se refiere a los procedimientos de trata de seres humanos, se han incoado diez causas en Málaga, precisando casi todas las fiscalías que los acusados son personas que explotan la prostitución de mujeres, en algunos casos de su misma nacionalidad, a las que obligan bajo amenazas, aprovechándose de situación y quedándose con sus ganancias.

Al respecto, la Fiscalía malagueña incide en estos asuntos en "la necesidad de que las investigaciones patrimoniales deben realizarse antes de 'reventar' policialmente la operación, al desvanecerse las pruebas tras ella".

En cuanto a los escritos de calificación que presentaron los fiscales en 2025, fueron 6.225 en diligencias urgentes, con una disminución del 2,2% respecto al año anterior; y un total de 4.631 en procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Penal, que suponen un aumento del 11,8%; y 412 ante la Audiencia --incremento del 5,9%--.