La Fiscalía de Málaga registra un incremento del 26,1% en diligencias de investigación penal, con 866 iniciadas en 2025

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga registra un "notable" aumento de las diligencias de investigación penal iniciadas durante el pasado año 2025, cuando se alcanzaron 866 procedimientos de este tipo, frente a los 687 en 2024; lo que supone un incremento del 26,1%.

Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, consultada por Europa Press en la que se precisa que entre estas las diligencias de investigación penal están las 14 iniciadas por delitos de odio de un total de 58 incoadas en todo el territorio andaluz.

Destacan especialmente en la especialidad de medio ambiente y urbanismo las 124 diligencias de investigación iniciadas en 2025 por delitos contra la ordenación del territorio, lo que supuso un total de 15 más que el año anterior.

Desde esta Fiscalía especializada en Málaga señalan que se procura localizar desde el inicio en los juzgados los asuntos que se vayan produciendo en esta materia, para poder seguirlos hasta el final por parte de un fiscal de la sección.

Esto llevó a que se formulara un mayor número de escritos de acusación, en concreto 95 calificaciones; frente a los 79 en 2024. Además, se dictaron en todo 2025 un total de 25 sentencias por parte de los juzgados malagueños, de las que 58 tuvieron fallos condenatorios y seis absolutorios.

En cuanto a las demoliciones, la memoria señala que este aspecto concreto en Málaga se define "como el gran problema", con seis demoliciones voluntarias registradas, y la mención a "interminables ejecuciones que dan mucho trabajo".