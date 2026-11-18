Los programas están acreditados por UTAMED, son 100% online, tienen 60 créditos ECTS y empiezan en febrero de 2027.

Las seis especialidades abarcan nutrición deportiva y clínica, la salud integral de la mujer, el alto rendimiento, la hipertrofia y el entrenamiento personal.

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escuela online de fitness y nutrición Fit Generation lanza, con la acreditación de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), seis másteres de Formación Permanente dirigidos a titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Nutrición Humana y Dietética y otras carreras de ciencias de la salud. La primera edición comenzará en febrero de 2027.

Los seis programas son el Máster de Formación Permanente en Nutrición Deportiva, Suplementación y Práctica Basada en la Evidencia; en Nutrición Clínica, Salud Digestiva y Microbiota; en Nutrición, Entrenamiento y Salud Integral en la Mujer; en Alto Rendimiento Deportivo y Preparación Física; en Entrenamiento Avanzado para Hipertrofia y Culturismo, y en Entrenamiento Personal y Acondicionamiento Físico.

"La formación permanente debe ayudar a los profesionales a actualizar sus conocimientos y aplicarlos con criterio en su trabajo. En UTAMED apostamos por una especialización rigurosa y flexible, que facilite seguir aprendiendo a lo largo de la vida y responda a las necesidades de cada sector", señala desde UTAMED Universidad Darío Domínguez, responsable de partners B2B.

Todos los másteres tienen 60 créditos ECTS, una duración de siete meses y se cursan 100 % online. Combinan contenido asíncrono, pensado para profesionales en activo, con sesiones en directo en fechas fijadas al inicio del curso, que quedan grabadas. Cada programa culmina con un Trabajo de Fin de Máster. El precio de cada máster es de 4.000 euros.

Especialización aplicada

Los temarios se centran en la práctica profesional. El máster de Nutrición Clínica incluye razonamiento clínico, interpretación de analíticas y biomarcadores, soporte nutricional y patología gastrointestinal, hepática y renal. El de Salud Integral en la Mujer aborda la fisiología femenina, la baja disponibilidad energética y la salud ósea, el embarazo y el posparto, y la perimenopausia y la menopausia.

En el área de entrenamiento, el máster de Alto Rendimiento trabaja la valoración funcional y el perfil de rendimiento en deportes individuales, de equipo, de fuerza y de combate. El de Entrenamiento Personal incluye el trabajo con poblaciones especiales y el entrenamiento en presencia de dolor, además de la gestión de empresas de entrenamiento.

"Los nuevos másteres de formación permanente de Fit Generation no solo cierran el círculo de nuestros programas educativos, sino que son un estímulo para seguir creciendo en años venideros", afirma Lorena Giménez, directora académica de Fit Generation.

Acceso

Los másteres se dirigen preferentemente a titulados universitarios del ámbito del deporte, la nutrición y la salud, según la especialidad. También pueden acceder técnicos superiores de Formación Profesional en Dietética o en Acondicionamiento Físico, que con el mismo plan de estudios obtienen el título de Curso Superior Universitario, ya que la denominación de máster corresponde a quienes acceden con un grado o una licenciatura.

El plazo de inscripción de la primera edición ya está abierto.

Sobre Fit Generation

Fit Generation es una academia online de formación para entrenadores y dietistas-nutricionistas creada en 2021. Más de 1.800 alumnos han estudiado ya en sus programas de entrenamiento personal, ciclos de Formación Profesional de grado superior y grados universitarios, y con sus seis nuevos másteres completa ahora su oferta formativa.

Sobre UTAMED

La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es una universidad online con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Su modelo online facilita el acceso a la formación universitaria y la compatibilidad del aprendizaje con la vida personal y profesional. A través de su colaboración con Fit Generation, aporta la validación académica de estos programas y expide los títulos correspondientes.

Contacto de prensa:

David Carrasco

Director de SEO, Fit Generation

+34 661 14 20 89 · david.carrasco@fitgeneration.es

(Información remitida por la empresa firmante)