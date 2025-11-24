El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga hace balance de la participación en la WTM de Londres

Reunión de noviembre del Foro de Turismo de la ciudad de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, ha presidido una nueva sesión del Foro de Turismo de la ciudad de Málaga, que reúne mensualmente a los principales representantes del sector turístico local.

En el transcurso del encuentro, el Foro de Turismo ha hecho balance de la participación en la World Travel Market de Londres y de las recientes acciones promocionales en Japón, con sendas presentaciones del destino Málaga en Tokio y Osaka.

La cita ha tenido lugar en las oficinas de iJet Aviation, en la plaza Pierre-Georges Latécoère, junto al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el Museo Aeronáutico.

Por otro lado, en la reunión se ha abordado, de forma preliminar, la presencia de la ciudad en la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 2026.

Asimismo, desde el Área de Turismo se ha informado de las próximas acciones promocionales, entre ellas la participación en la feria ILTM Cannes, en colaboración con Turismo y Planificación de la Costa del Sol, para promocionar la oferta de turismo de lujo y premium, y la participación en las jornadas de comercialización organizadas por Turespaña en Australia (Melbourne, Sídney y Perth) y Nueva Zelanda (Auckland), con el objetivo de consolidar la presencia de la ciudad en estos mercados emisores de larga distancia, de alto poder adquisitivo y en continuo crecimiento.

Por su parte, el Málaga Convention Bureau ha informado sobre sus últimas iniciativas desarrolladas y las próximas candidaturas para la captación de congresos y eventos de alto impacto, siguiendo la estrategia de afianzar el posicionamiento de Málaga en el segmento MICE. Las áreas de Cultura y Deporte, junto con Fycma, también han trasladado sus balances de actividad.

En esta edición del Foro de Turismo ha tenido lugar también una presentación de iJet Aviation a cargo de su director general, Javier Barriga.